Der neue Forza Horizon 3 #Forzathon hat das Motto „Auf den Erfolg übersteuern“. Dieses Mal sind – der Name deutet es bereits an – eure Driftfähigkeiten gefragt. Darüber hinaus müsst ihr einige Rennen fahren und den Onlinemodus besuchen. Als Belohnung winkt unter anderem der BMW M4 Horizon Edition. Was ihr für die Belohnungen tun müsst, verrät euch der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 49 – Auf den Erfolg übersteuern. Beachtet zudem, dass es aktuell einen Anzeigefehler im Spiel gibt. Dort wird euch gesagt, dass der nächste #Forzathon in sechs Tagen startet. Tatsächlich läuft dieser aber schon.

Drei-Sterne-Darbietung

Die erste Aufgabe ist dieses Mal auch direkt die knackigste. Ihr sollt bei einer beliebigen Drift-Zone drei Sterne holen. Am leichtesten geht dies bei den kurzen Driftzonen, die wenig Punkte verlangen. Zu den leichtesten Drift-Zonen gehört die Hot Wheels Driftzone „Wolkenkratzeranstieg“. Gute Alternativen im Hauptspiel sind die Zonen „Silversand“, „Outback, Pfad“ oder „Farmside“.

Deaktiviert wenn nötig Fahrhilfen wie Stabilitätskontrolle und ABS. Außerdem solltet ihr probieren, wie euch die Zone besser liegt. Es spielt nämlich keine Rolle, wie ihr einfahrt. Wichtig ist, dass ihr Drehungen vermeidet und den markierten Bereich nicht verlasst. Einen Drift startet ihr, indem ihr die Handbremse betätigt und dann euer Auto mit viel Feingefühl in die Querlage bringt. Nun müsst ihr es so halten und verhindern, dass es ausbricht oder sich zu weit dreht. Im Zweifelsfall hilft ein wenig Übung. Als Fahrzeug bieten sich unter anderem folgende Wagen an:

1997 BMW M3 Horizon Edition

Holden Torana A9X Horizon Edition

Ford GT Horizon Edition

Wenn ihr keines dieser Fahrzeuge habt, tun es auch die normalen Varianten, ein Nissan Silvia oder eine Supra. Es gibt viele gute Drift-Fahrzeuge. In jedem Fall ist ein Drift-Setup hilfreich.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte

Quergestellt

Weiter geht es mit 20 Drift-Fähigkeiten. Wer bei der ersten Aufgabe Schwierigkeiten hat, wird womöglich die Drift-Fähigkeiten schon abgeschlossen haben. Wenn nicht könnt ihr die quasi überall machen. Ich persönlich liebe die Offroad-Variante und kombiniere sie mit Sprüngen und Zerstörungs-Fähigkeiten. Dabei sammelt man schnell und einfach Erfahrungspunkte.

Eure Belohnung: 35.000 Credits

Rundendreher

Ihr sollt fünf Rennen abschließen und dabei einen BMW fahren. Habt ihr keinen, werdet ihr schon für 25.000 Credits fündig. Dafür könnt ihr euch den 1995 BMW M5 holen. Fünf Rennen sind schnell gemacht. Vor allem, wenn ihr Rundstreckenrennen mit kurzen Strecken nehmt oder Sprint-Rennen fahrt.

Eure Belohnung: BMW M4 Horizon Edition

Flagge zeigen

Zum Abschluss müsst ihr dem Onlinemodus einen Besuch abstatten. Ihr sollt eine Partie Flaggenjagd abschließen – in einem BMW. Dafür müsst ihr die sogenannten Spielplatzspiele absolvieren. Ihr könnt bei der Spielsuche entsprechend filtern. Erfahrungsgemäß sind auch Spiele mit Randomspielern kein Problem, da bei laufendem #Forzathon ein Großteil der Spieler ebenfalls Interesse an den Aufgaben hat und entsprechend gevotet wird. Schneller geht es natürlich, wenn ihr selbst ein Spiel erstellt. In jedem Fall müsst ihr vorab darauf achten, welches Fahrzeug ihr fahrt und euch die Klasse einprägen. Filtert / erstellt dann die Spielplatzpartie so, dass euer Auto auch genutzt werden kann.

Eure Belohnung: 3 Lose

War trotz der Drifts gar nicht so schwer, oder? Der #Forzathon bleibt sich treu und fordert Stammspieler auch dieses Mal nur wenig. Die größte Hürde ist tendenziell wohl die erste Aufgabe, wobei auch die mit etwas Übung leicht machbar ist. Der Rest ist nur eine Frage der Geduld.

Eure totallygamergirl