Pokémon GO: Die 3. Generation Pokémon ist da!

Noch wach und Lust auf einen abendlichen Spaziergang? In Pokémon GO ist endlich die dritte Generation Pokémon eingetroffen. Ihr könnt dadurch nun neuen Kreaturen begegnen und euren Pokédex mit neuen Einträgen füllen. Darüber hinaus verfügt das Spiel ab sofort über ein Wettersystem. So warnt mich das Spiel derzeit beispielsweise vor einer bestehenden Unwetterwarnung. Darüber hinaus sind die Typen Fee, Kampf und Gift gestärkt, da es bedeckt ist. Das Wettersystem macht nicht nur je nach Wetterlage bestimmte Pokémon-Typen stärker, sondern erhöht auch die Chance Kreaturen dieser Typen zu treffen.

Nun aber genug der Worte. Geht und schnappt sie euch alle!

Quelle: Pokémon GO