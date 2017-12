Soul Calibur VI erscheint 2018, Trailer zeigt bekannte Gesichter

Nachdem es um Soul Calibur lange ruhig war, wurde in der Nacht Soul Calibur VI angekündigt. Der Titel soll 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Grundgerüst dient die Unreal Engine 4. Im Zuge der Ankündigung wurde auch ein Soul Calibur VI Trailer gezeigt. In dem können Fans einige bekannte Gesichter ausmachen.

Leider sind Details derzeit noch sehr spärlich. Der Trailer ist sehr kurz und verrät nur wenig. Eine Pressemitteilung liegt zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht vor. Wir müssen uns also weiterhin in Geduld üben. Darin sollten Soul Calibur-Fans allerdings reichlich Übung haben. Soul Calibur V wurde 2012 veröffentlicht und hat inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel.

Quelle: VG247