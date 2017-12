God of War: Tester benötigen 25 bis 35 Stunden für das Spiel

In der Nacht fiel der Startschuss für die PlayStation Experience 2017. Während einer Präsentation kam auch God of War Director Cory Barlog zu Wort. Dabei sprach er über die Spielzeit des Titels. Laut Barlog befindet man sich aktuell in der Testphase. Bei den letzten Tests hat man eine Spielzeit von etwa 25 bis 35 Stunden verzeichnen können. God of War dürfte euch also ein Weilchen beschäftigen.

Leider kam Cory Barlog nicht auf den Erscheinungstermin zu sprechen. Dieser ist also auch weiterhin unklar. Darf man jüngsten Gerüchten glauben, soll das Spiel am 22. März 2018 veröffentlicht werden. Bestätigt ist diese Information bisher nicht. Offiziell heißt es lediglich Anfang 2018.

Quelle: GameInformer