Monster Hunter: World Beta startet heute Abend

Monsterjäger aufgepasst! Heute Abend startet die Monster Hunter: World Beta auf der PlayStation 4. Wenn ihr teilnehmen möchtet, könnt ihr den Client für die Beta schon jetzt herunterladen. Los geht es allerdings erst heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit.

Was erwartet euch? Ihr könnt aus 12 voreingestellten Avataren wählen. Außerdem stehen 6 Palico-Gefährten für die Herausforderungen im Einzelspieler zur Verfügung. Auch die Jagd mit anderen Spielern wird möglich sein und in der Trainingsarena dürft ihr alle 14 Waffentypen ausprobieren. Die Beta ist übrigens lokalisiert und in Deutsch spielbar.

Damit aber noch nicht genug. Ihr könnt euch in der Monster Hunter: World Beta Bonus-Items sichern. Stellt dafür sicher, dass ihr mit dem Account spielt, auf dem ihr auch die Vollversion spielen werdet. Die Beta läuft ab 18 Uhr und endet am 12. Dezember um 18 Uhr.

