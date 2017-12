Sea of Thieves erscheint am 20. März, Limited Edition Controller angekündigt

Hohoho und ne Buddel voll Rum! Das Open-World-Adventure Sea of Thieves hat endlich einen Erscheinungstermin. Der Titel wird am 20. März 2018 für Xbox One und PC veröffentlicht. Piraten die für das Abenteuer anheuern möchten, können sich hier per Vorbestellung freiwillig melden. Wenn ihr digital oder im Einzelhandel vorbestellt, erhaltet ihr Zugang zur Pre-Release-Beta-Version. Damit ihr immer schick in die Schlacht ziehen könnt, gibt es dazu ein Black Dog Pack. Dieses beinhaltet diverse Kleidungsstücke und Gegenstände.

Apropos schick – ansehnlich ist auch der jüngst vorgestellte Sea of Thieves Limited Edition Wireless Controller. Auch der kann bereits vorbestellt werden. Kostenpunkt: 74,99 Euro. Der Controller wird ab dem 6. Februar erhältlich sein. Neben dem Controller erhaltet ihr ein exklusives Ferryman Clothin-Set für euren Charakter in Sea of Thieves, 14 Tage Xbox LIVE Gold und 14 Tage Game Pass.

Stefan hat sich schon in das Piratenabenteuer gestürzt und eine Vorschau für euch geschrieben. Dort lest ihr, warum ihr den Titel unbedingt im Auge behalten solltet.