Blossom Tales: The Sleeping King wird am 21. Dezember für die Switch erscheinen

FDG Entertainment spielte sich mit Oceanhorn in die Herzen zahlreicher Nintendo Switch-Besitzer. Diese forderten prompt mehr und sie bekommen mehr. FDG gab heute bekannt, dass das Spiel Blossom Tales: The Sleeping King am 21. Dezember für die Nintendo Switch erscheinen wird. Damit findet das Spiel erstmals seinen Weg auf Konsole. Bisher ist das Spiel nur für den PC erhältlich, wo es sich bereits großer Beliebtheit erfreut.

In Blossom Tales: The Sleeping King schlüpft ihr in die Rolle von Lily, die auch „Ritter der Rose“ genannt wird. In der offenen Spielwelt warten vier von Monstern bewohnte Dungeons auf euch. Eure Aufgabe ist es, das Blüten-Königreich vor der ewigen Dunkelheit zu bewahren. Erlebt im Spiel, wie ein Großvater seinen Enkeln die Geschichte von Lily erzählt. Eure Handlungen werden den Verlauf der Erzählung beeinflussen. Als Inspiration dienten den Entwicklern Zelda und Princess Bride.

Quelle: FDG Entertainment Pressemitteilung