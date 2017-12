Wasteland 2: Director´s Cut erscheint für Nintendo Switch

Brian Fargo überraschte auf Twitter mit einem Teaser. Dort postete er ein Bild der Nintendo Switch. Die Besonderheit daran? Auf der Switch ist der Wasteland 2: Director´s Cut Startbildschirm zu sehen. Auf Nachfrage ließ er sich zudem die Information entlocken, wer das Spiel für die Switch portieren wird. Verantwortlich ist dafür jenes Team, welches auch Bard´s Tale auf iOS- und Android-Geräte gebracht hat.

Leider sind Informationen zur Wasteland 2: Director´s Cut Switch-Version noch sehr rar gesät. Derzeit gibt es keinerlei Informationen zu einem Erscheinungstermin oder möglichen exklusiven Features. Wer klassische Rollenspiele mag, darf sich allerdings auf eine weitere Perle freuen, die den Weg auf die Nintendo Switch findet. Allein dieses Wissen dürfte so manches Fanherz höherschlagen lassen. Freut ihr euch auf die Portierung?

How about a little tease… pic.twitter.com/Zwh8gL8cQL

— Brian Fargo (@BrianFargo) 12. Dezember 2017