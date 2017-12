Pokémon Kristall Edition erscheint am 26. Januar für Nintendo 3DS, 2DS XL im Pikachu Design

Nach Pokémon Gold und Silber erobert bald auch die Pokémon Kristall-Edition den Nintendo 3DS. Der Titel wird ab dem 26. Januar 2018 für den 3DS erscheinen. Das Spiel wird via Virtual Console veröffentlicht – ist also lediglich digital erhältlich. Sammler dürfen sich trotzdem auf eine Box für ihr Regal freuen. In dieser befindet sich ein Downloadcode für das Spiel. Pokémon Kristall wird ab Release mit der Pokémon Bank kompatibel sein. Dadurch könnt ihr in Pokémon Ultramond und Ultrasonne beinahe alle Pokémon der ersten Generationen besitzen. Nach Abschluss der Handlung werdet ihr zudem Celebi begegnen können.

Ab dem 26. Januar wird zudem die New Nintendo 2DS XL Pikachu Edition erhältlich sein. Der gelbe Handheld wird von Pikachus Gesicht geziert.

