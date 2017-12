Team Ninja verspricht eine Ankündigung – Dead or Alive 6?

Im September 2012 wurde Dead or Alive 5 veröffentlicht. Seitdem folgten diverse Versionen, wie zuletzt Dead or Alive 5: Last Round. Damit ist die Zeit für einen Nachfolger durchaus reif. Ob dies auch Team Ninja so sieht? Gut möglich. Am 17. Dezember finden die Battle Royal 2017 Grand Finals statt. Nach der Vergabe der Preise soll eine Ankündigung folgen. Da von einer „fighting game annoucement“ die Rede ist, kommt dafür vor allem Dead or Alive in Frage. Derzeit wird spekuliert, dass das Event von der Dead or Alive 6 Ankündigung gekrönt werden könnte.

Was glaubt ihr – ist etwas an den Vermutungen dran? Die Chancen standen wohl nie besser. DLCs für Dead or Alive 5 können ausgeschlossen werden, da kürzlich die finale Erweiterung angekündigt wurde. Ich persönlich würde mich sehr über eine Dead or Alive 6 Ankündigung freuen. Kaum eine Spielereihe begleitet mich schon so lang wie Dead or Alive. I´m a fighter!

Good luck to all the fighters that will be attending our Battle Royal 2017 Grand Finals event at NEC18. Make sure to stick around until the finals are over. There will be an announcement once the prizes are given to the champions on Dec. 17th. Stream info will be posted soon. pic.twitter.com/1RaFW8sTTU — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) 14. Dezember 2017

Quelle: Twitter