Catherine: Ankündigung noch in diesem Jahr – Neuauflage oder Nachfolger in Sicht?

Fans japanischer Spiele kennen möglicherweise das außergewöhnliche und wunderbare Spiel Catherine. Zählt ihr euch auch zu den Fans? Wenn ja dürfte euch diese Meldung verzücken. Laut aktuellen Gerüchten soll es noch in diesem Jahr eine Ankündigung geben. Dieses Gerücht ist Ryokutya2089 zu Ohren gekommen. Der Titel den er gehört hat trägt im Namen keine Nummer, was viel Spielraum lässt. Neuauflage oder Nachfolger? Laut der Quelle soll der Titel keinen DLC anbieten. Sollte es sich um ein Remaster handeln, wird dieses also womöglich alle DLCs beinhalten.

Ob an diesem Gerücht überhaupt etwas dran ist, erfahren wie spätestens bis Ende 2017. Wann die Ankündigung erfolgen soll, ist nicht bekannt. Viele Tage bleiben jedoch nicht mehr übrig. Die Chancen für eine Ankündigung stehen nicht schlecht. Atlus deutete eine solche vor einigen Monaten bereits selbst an. Wer auf ein Wiedersehen mit Catherine hofft sollte also in den nächsten Tagen die Daumen vorsorglich drücken. Meine werden ebenfalls gedrückt sein.

Quelle: Gematsu