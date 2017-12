Die Startschwierigkeiten beim aktuellen Forza Motorsport 7 #Forzathon sind überwunden und das Event steht nun allen Spielern zur Verfügung. Bis Januar habt ihr Zeit, um die aktuellen Aufgaben abzuschließen. Als Belohnung winken unter anderem drei Fahrzeuge. Der 2012 Aston Martin V12 Zagato, der 2012 Ferrari F12Berlinetta und der 2015 Jaguar XKR-S GT können nach Abschluss der Herausforderungen eure Sammlung erweitern. Was ihr dafür tun musst, erfahrt ihr im Forza Motorsport 7 #Forzathon Dezember 2017 Guide.

Beachtet, dass der Fortschritt manchmal erst dann im #Forzathon-Menü angezeigt wird, wenn ihr das Spiel neu startet. In der Theorie sollte dieser Bug dank dem letzten Update nicht mehr auftreten. Beim Abschließen der Herausforderungen musste ich allerdings mehrfach das Spiel neu starten, um meinen Fortschritt zu sehen.

Abgefahren in der Stadt

Herausforderung 1

Ihr sollt drei Runden auf der Strecke „Prag“ abschließen. Dafür erstellt ihr ein Rundstreckenrennen über drei Runden und wählt die Variante „Kurz“ oder „Kurz, Rückwärts“. Die Kurzvariante spart einige Kilometer und damit auch Zeit. Nun müsst ihr nur noch das Rennen fahren.

Herausforderung 2

Diese Herausforderung ähnelt der vorherigen – dieses Mal sollen es aber drei Runden mit der Umgebung „Rio de Janeiro“ sein. Wählt dafür die Variante „Ministrecke“ oder „Ministrecke, Rückwärts“.

Herausforderung 3

Dieses Mal geht es zur Umgebung „Dubai“. Erstellt ein Rennen auf Zeit mit der Dauer von 30 Sekunden und wählt dann die Variante „Dubai, Stadtstrecke“. Die Variante ist Voraussetzung für den Forzathon. Fahrt das kurze Rennen und die Herausforderung ist geschafft.

Eure Belohnung: 2012 Aston Martin V12 Zagato

Hochleistungslenker

Herausforderung 1

Ihr sollt ein Rennen abschließen und dabei die Fahrhilfe Bremslinie nutzen. Klingt kompliziert, ist aber keine große Sache. Geht ins Freie Spiel und erstellt ein Rennen auf Zeit mit der Dauer von 30 Sekunden. Achtet vor dem Start darauf, das bei den Fahrhilfen „Nur Bremslinie“ (unter Ideallinie zu finden) ausgewählt ist. Die anderen spielen keine Rolle. Die Aufgabenbeschreibung lässt zwar vermuten, dass alle anderen deaktiviert sein müssen – dies ist aber nicht der Fall. Ihr schließt die Herausforderung auch dann ab, wenn ihr weitere Fahrhilfen zugeschaltet habt. Die Aufgabe lässt sich so auch problemlos mit anderen kombinieren.

Herausforderung 2

Hierfür müsst ihr eine komplette Runde auf der Strecke „Circuit de Spa – Francorchamps“ fahren und als Streckenszenario „Nacht“ nehmen. Daher bietet sich das Freie Spiel an. Nutzt ein Rundstreckenrennen mit einer Runde. Eure Platzierung ist nicht relevant.

Herausforderung 3

Ihr sollt ein Rennen bei Regen mit einem Fahrzeug der Klasse Forza-Rallye-Klasse abschließen. Geht ins Freie Spiel und erstellt ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer. Als Strecke kommt zum Beispiel „Virginia International Raceway“ infrage. Achtet unbedingt auf die Wagengruppe „Forza-Rallye“. Habt ihr kein passendes Fahrzeug, tut es ein Mietwagen. Gewinnen ist nicht nötig.

Eure Belohnung: Fahrerausrüstung „Gefrierbrand“

Meet and Greet

Herausforderung 1

Die erste Herausforderung ist ein Kinderspiel. Ihr sollt eure Fahrerausrüstung wechseln, wofür ihr im Hauptmenü auf „Fahrer anpassen“ geht. Dort wechselt ihr euren Anzug.

Herausforderung 2

Ihr sollt ein Beschleunigungsrennen abschließen, wofür ihr ins Freie Spiel geht und euch ein Rennen mit dem Typ Beschleunigung erstellt. Nun müsst ihr das Rennen starten und zu Ende bringen. Ein Sieg ist nicht nötig. Die Strecke ist übrigens egal – da ein Beschleunigungsrennen immer als Streckenlänge eine Viertelmeile hat.

Herausforderung 3

Wir bleiben im freien Spiel, wechseln nun aber zu einem Rundstreckenrennen und der „Flugfeld-Teststrecke“. Dort sollen wir fünf Runden fahren. Achtet also bei der Erstellung auf die Rundenzahl. Streckenvarianten gibt es nicht. Mit 2,8 Kilometern fällt eine Runde allerdings kurz aus. Mit einem schnellen Auto sind die fünf Runden in etwa fünf Minuten erledigt.

Eure Belohnung: 2015 Jaguar XKR-S GT

Forza-Welttour Teil 1

Herausforderung 1

Ihr sollt drei Runden auf der Strecke „Brands Hatch“ abschließen. Fahren müsst ihr die mit einem britischen Auto. Ihr geht ins Freie Spiel und erstellt ein Rundstreckenrennen über drei Runden auf besagter Strecke und in der Variante „Indy-Strecke“. Stellt die Wagengruppe „Beliebig“ ein und geht dann in die Fahrzeugauswahl. Filtert dann nach Hersteller und sucht euch zum Beispiel ein Fahrzeug der Marke Aston Martin. Ob das Fahrzeug passt, erkennt ihr auch an der Flagge, die unten in der rechten Ecke abgebildet ist.

Herausforderung 2

Ihr müsst dieses Mal die Strecke „Homestead“ wählen und dort mit einem 1957 Chevy Bel Air mindestens 193 km/h schaffen. Erstellt also ein Rundstreckenrennen über zwei Runden und wählt als Variante „Speedway-Strecke“. Die korrekte Wagenklasse ist „Hot-Rod-Revival“. Alternativ stellt ihr „Beliebig“ ein und wählt dann unter Chevrolet den Bel Air aus. Wer geübt ist, kommt auch mit einer Runde hin. Darüber hinaus ist es ratsam, für das Rennen die Drivatare auf Null zu beschränken, damit euch niemand ausbremsen kann.

Herausforderung 3

Dieses Mal sollt ihr ein Rennen auf der Strecke „Suzuka Circuit“ fahren, was mit einem Rennen auf Zeit und 30 Sekunden Dauer am schnellsten geht. Außerdem müsst ihr den 1992 Honda NSX-R fahren. Im Gegensatz zum Bel Air ist der Honda mit 215.000 Credits deutlich teurer, weshalb sich hier ein Mietwagen lohnt. Die Wagengruppe ist „Sport GT Icons“. Mit Abschluss der Aufgabe gehört euch ein Ferrari und der aktuelle Forzathon ist abgeschlossen.

Eure Belohnung: 2012 Ferrari F12Berlinetta

Geschafft! Der Zeitaufwand dürfte sich mit Ladezeiten auf etwa eine Stunde belaufen. Da ich nebenbei den Guide schreibe, kann ich nur grob schätzen. Natürlich hängt die Dauer auch stark von eurem Spielverhalten ab. Oft kann man kurze Wege – wie die Rennen auf Zeit – nutzen. Wer lieber länger Spaß haben möchte, kann natürlich auch längere Streckenvarianten fahren und Rundstreckenrennen absolvieren. Genug Zeit bleibt dafür allemal. Je nach Aufgaben habt ihr noch 14 oder 21 Tage Zeit für den Abschluss.

Wie gefallen euch die Belohnungen vom aktuellen Forza Motorsport 7 #Forzathon? Ich habe mich über die Fahrzeuge gefreut. Das i-Tüpfelchen wäre eine Forza Edition gewesen. Leider ist keines der Fahrzeuge eine solche.