totallygamergirl Weihnachtsgewinnspiel #3

Das Jahr neigt sich dem Ende und totallygamergirl verabschiedet es mit einem großen Knall. Zum Abschluss eines aufregenden und erfolgreichen Jahres habe ich ein besonderes Gewinnspiel für euch. Mit freundlicher Unterstützung von 505 Games Deutschland und Daedalic Entertainment verlose ich gleich einen ganzen Schwung toller Spiele. Bevor ich euch verrate, wie ihr teilnehmt, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr werdet ein paar entspannte Tage im Kreise eurer Liebsten verbringen und durftet euch über ein paar tolle Geschenke unterm Weihnachtsbaum freuen. Bevor ich im nächsten Jahr wieder regelmäßig für euch da bin, werde ich das Jahr etwas ruhiger ausklingen lassen und nur noch einige wenige Beiträge veröffentlichen. Ich danke meinen Lesern und Leserinnen herzlich für die zahlreichen lieben Mails, Nachrichten und Kommentare zu Weihnachten. Nun aber genug Vorgeplänkel und ab zum Gewinnspiel.

Das könnt ihr gewinnen:

2 x Portal Knights für PlayStation 4 (digital)

2 x Pillars of Eternity für PlayStation 4 (digital)

2 x Pillars of Eternity für Xbox One (digital)

2 x Last Day of June für PC (digital)

2 x Silence für PlayStation 4 (Retail)

2 x Die Säulen der Erde Season Pass für PC (Retail)

1 x Quantum Break für PC (digital)

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Für jedes der Spiele gibt es einen Lostopf. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder hinterlässt unter diesem Beitrag einen Kommentar. Optional könnt ihr angeben, in welche Lostöpfe ihr springen möchtet. Wer keine Angabe macht, landet automatisch in allen. Pro Person ist maximal ein Gewinn möglich.

Teilnahmeschluss ist der 02. Januar 2018, 23:59 Uhr. Die 13 glücklichen Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels von mir per Mail kontaktiert. Solltet ihr einen der Retailpreise gewinnen, benötige ich für den Versand eure Anschrift. Alle anderen Details findet ihr in den Teilnahmebedingungen unten.

Ich wünsche allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Glück. Darüber hinaus bedanke ich mich herzlich bei 505 Games Deutschland und Daedalic Entertainment für die freundliche Zusammenarbeit, die diese tolle Aktion ermöglicht hat.

Teilnahmebedingungen: