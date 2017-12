Der letzte #Forzathon des Jahres ist da und trägt den Namen „Neujahr-Spezialveranstaltung“. Hat euch der Feiertagsstress noch voll im Griff? Dann dürft ihr euch über drei leichte Aufgaben freuen, die in einem überschaubaren Zeitrahmen machbar sind. Da die Herausforderungen simpel sind, gibt es entsprechend auch nur geringe Belohnungen. Trotzdem lohnt sich der Zeitaufwand. Der beschert euch unter anderem den Porsche Carrera GT und Credits für wenig Aufwand. Was euch darüber hinaus erwartet und wie ihr die aktuellen Belohnungen erspielt, verrate ich euch im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 52 – Neujahr-Spezialveranstaltung.

Krachmacher

Es geht damit los, einen Rivalen zu schlagen. Dafür geht ihr im Menü in den Tab Rivalen und sucht euch ein Rennen aus. Besonders leicht wird es, wenn ihr ein Rennen mit der Klasse D oder C nehmt. Fahrt das Rivalenrennen so sauber wie möglich und nehmt wenn nötig die Ideallinie und Fahrhilfen zur Hilfe. Bremst sauber und vermeidet Zeitverzögerungen durch Dreher und andere unnötige Aktionen. In D und C sind die Rivalenzeiten üblicherweise sehr einfach zu schlagen, weshalb ein paar Verbremser nicht weiter dramatisch sind. Trotzdem solltet ihr bemüht sein, möglichst sauber zu fahren und nicht zu viele Fehler anhäufen.

Eure Belohnung: 3 Lose und die Dampfschiff-Hupe

Partytime

Ihr sollt drei Spielplatzspiele abschließen und dafür ein GT-Fahrzeug nutzen. Der passende Filter heißt „GT-Cars“. Habt ihr keinen passenden Wagen, könnt ihr dank den aktuellen Angeboten für 77.000 Credits den Jaguar F-Type R Coupé erwerben. Habt ihr ein passendes Fahrzeug, sucht ihr euch unter Social und Online-Abenteuer eine Sitzung. Nutzt dafür „Individuell“ und filtert nach Spielplatz-Spielen. Nun ist es wichtig, eure Klasse zu beachten. Ist euer GT ein A-Fahrzeug, wählt ihr „Immer A“. Sonst kann es euch passieren, dass ihr euer Fahrzeug nicht nutzen dürft. Nach Ende des ersten Spielplatzspiels ist die Aufgabe „Feuerwerk“ abgeschlossen. Die drei Spielplatz-Spiele müsst ihr von Anfang bis Ende fahren. Sollte eine Runde (besteht aus vier Spielen) zu Ende sein, müsst ihr bei der Fahrzeugauswahl unbedingt darauf achten, das richtige Fahrzeuge zu wählen. Siege sind nicht nötig – die reine Teilnahme reicht aus.

Eure Belohnung: Porsche Carrera GT

Feuerwerk

Hierfür sollt ihr ein Online-Rennen abschließen, was nicht nötig ist, wenn ihr die Aufgabe „Partytime“ absolviert. Ein Spielplatz-Spiel wird als Rennen gezählt und ihr bekommt diese Aufgabe nebenbei. Solltet ihr keine Lust auf ein Spielplatzspiel haben, könnt ihr natürlich auch unabhängig davon ein Online-Rennen fahren.

Eure Belohnung: 95.000 Credits

Auf der Überholspur

Statt einer vierten Aufgabe gibt es dieses Mal 30 Prozent Rabatt auf alle Fahrzeuge in der Automesse. Der Rabatt lohnt sich vor allem bei teuren Fahrzeugen. Ihr habt schon lange einen Herzenswunsch? Dann ist jetzt vielleicht die Zeit gekommen, euch diesen zu erfüllen. Beachtet zudem, dass ihr für einen #Forzathon im Januar den 1966 Ford MKII GT40 benötigt. Habt ihr den noch nicht, könnt ihr ihn für 2.310.000 Credits erwerben. Der Standardpreis liegt bei 3.300.000 Credits. Den Ford benötigt ihr, wenn ihr den 2017er Ford GT Horizon Edition erspielen möchtet. Vielen Dank für diesen und weitere Tipps Shadowhawk.

Damit ist der letzte #Forzathon des Jahres auch schon wieder geschafft. Zum Jahresende ging es noch einmal verdammt schnell. Ich möchte mich bei euch allen für die vielen lieben und sehr hilfreichen Kommentare bedanken, die ihr mir dieses Jahr auf meiner Seite hinterlassen habt. Egal ob hier, auf Social Media oder per Mail – Danke! Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und hoffe, ihr könnt auf ein tolles Jahr 2017 zurückblicken. Ich freue mich darauf, im kommenden Jahr wieder von euch zu hören. Darüber hinaus bedanke ich mich bei euch für die vielen lieben Mails und Co. zu Weihnachten und dem Jahreswechsel. Ich habe jeden einzelnen Text gelesen und mich wahnsinnig gefreut, wie viele sich die Zeit für ein paar liebe Worte genommen haben.

Eure totallygamergirl

P.S. Ab Anfang 2018 werden die Guides wieder kurz nach Beginn der Events zur Verfügung stehen. Vor und zwischen den Feiertagen habe ich meine Akkus „geladen“ und etwas Zeit bei meinen Eltern verbracht, da diese nicht zu mir können. Da ich dort keinen brauchbaren PC zur Verfügung habe und auch keine Xbox One, ist die Arbeit an Guides nur bedingt und kompliziert möglich.