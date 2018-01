Monster Hunter: World Release der PC-Version verschiebt sich auf Herbst 2018

Noch in diesem Monat wird Monster Hunter: World für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wird sich hingegen verspäten, wie Capcom heute verkündet hat. Über die Gründe der Verschiebung spricht Producer Ryozo Tsujimoto in einem Video, welches ihr euch unten ansehen könnt.

Die PC-Fassung von Monster Hunter: World wird voraussichtlich im Herbst 2018 erscheinen. Im Video sagt Tsujimoto, dass das Team aktuell hart an der PC-Fassung arbeitet und als Releasezeitraum der Herbst angestrebt wird. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Darüber möchte Capcom zu einem späteren Zeitpunkt mehr bekannt geben. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um Optimierungsarbeiten durchzuführen.

Quelle: Capcom Pressemitteilung