Steam-Awards: Die Gewinner stehen fest

In den letzten Wochen konnten User bei Steam für die Vergabe der zweiten Steam-Awards abstimmen. Nun stehen die Sieger der Votings fest. Wer in den 13 Kategorien das Rennen gemacht hat, erfahrt ihr unten. Die Steam-Awards wurden erstmals im vergangenen Jahr vergeben. Während des Wintersales haben Nutzer der Plattform die Möglichkeit für ihre Favoriten abzustimmen. Dabei kann jeden Tag für eine andere Kategorie gevotet werden. Schon im Vorfeld des Sales bestimmen User per Abstimmung über die Nominierungen. Am letzten Tag des Wintersales werden dann die Gewinner verkündet. Gleichzeitig bedeutet die Bekanntgabe der Sieger, dass ihr nur noch wenige Stunden für den aktuellen Steamsale habt. Solltet ihr noch ein paar Euro loswerden wollen, ist die Zeit nun gekommen. Habt ihr noch ungenutzte Sammelkarten, solltet ihr diese ebenfalls in den nächsten Stunden verbrauchen. Mit Ende des Sales verfallen die Karten. Bis dahin könnt ihr daraus Abzeichen herstellen, sie verkaufen oder in Edelsteine umwandeln.

„Die Auswahl ist wichtig“ – The Witcher 3: Wild Hunt

„Mamas Spaghetti“ – Playerunknown’s Battlegrounds

„Arbeit der Liebe“ – Warframe

„Aussetzung der Ungläubigkeit“ – Rocket League

„Die Welt ist schlimm genug – lasst uns einfach miteinander auskommen“ – Stardew Valley

„Keine Entschuldigung“ – The Witcher Enhanced Edition

„Schwer zu beschreiben“ – Garry’s Mod

„Mord rufen und des Krieges Hund‘ entfesseln“ – Just Cause 3

„Sucht mich in meinen Träumen heim“ – Counter-Strike Global Offensive

„Die Seele des Vitruvs“ – Rise of the Tomb Raider

„Boaaaahhhh Alter! 2.0“ – The Evil Within 2

„Bester Soundtrack“ – Cuphead

„Noch besser als erwartet“ – Cuphead

Quelle: Steam