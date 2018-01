Da ist er – der erste #Forzathon im neuen Jahr. Zumindest wenn wir davon absehen, dass das vorherige Event bis ins aktuelle Jahr aktiv war. Das neue Motto lautet „Geld ausgeben, um Geld zu verdienen”. Tatsächlich müsst eine Ausgabe tätigen, um einen der Erfolge abzuschließen. Ihr habt hoffentlich ein paar Credits auf der hohen Kante liegen. Im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 01 – Geld ausgeben, um Geld zu verdienen erfahrt ihr, wie ihr an die aktuellen Belohnungen kommt.

Motorenmagnat

Ihr sollt drei Autos im Auktionshaus kaufen oder verkaufen. Zum Verkauf bieten sich beispielsweise Fahrzeuge an, die ihr doppelt habt. Wer regelmäßig den #Forzathon abschließt und doppelte Fahrzeuge nicht abgestoßen hat, sollte einiges an Fahrzeugen mehrfach im Fuhrpark haben. Schaut vor allem bei Porsche nach. Auch Wheelspin-Fahrzeuge sind nicht selten mehrfach vorhanden. Vor allem die eher wertlosen Fahrzeuge, die oft bei den möglichen Preisen dabei sind. Eben jene Fahrzeuge sind übrigens auch gut geeignet, wenn ihr stattdessen lieber drei Autos kaufen möchtet. Da gerade die Wheelspin-Autos bisweilen ziemliche Ladenhüter sind, müsst ihr beim Verkauf eventuell etwas Geduld haben.

Da durch das Event derzeit viel im Auktionshaus los ist, solltet ihr beim Kauf über Sofortkauf nachdenken. Es gibt sehr viele Auktionen mit niedrigem Sofortkauf-Preis. Wenn ihr nicht am Hungertuch nagt, geht diese Variante deutlich schneller. Mit etwa 60.000 Credits seid ihr dabei.

Eure Belohnung: Ford F-150 Raptor Horizon Edition und 55.000 Erfahrungspunkte

Bankgang

Weiter geht es mit 10 ultimativen Fähigkeitsketten. Die sind leicht zu holen. Wie ihr den Erfolg angeht, sollte von euren Vorlieben und Fähigkeiten im Spiel abhängen. Wer wie ich eine Rampensau auf der virtuellen Straße ist, kann in den Dünen viele Sprünge kombinieren und zwischendrin ein wenig Grünzeug für Zerstörungs-Fähigkeiten umfahren. Eine gute Möglichkeit ist auch der Highway, bei dem ihr Geschwindigkeit und Fast-Treffer mixen könnt. Drifts sind ebenfalls gut geeignet. Bei Plantagen könnt ihr Zerstörung und Drifts kombinieren. Wichtig ist, dass ihr eine lange Fähigkeitskette schaffen müsst. Entscheidet euch also für eine Variante, die euch besonders gut liegt. Ihr benötigt 20.000 Punkte x 6 für eine Ultimative Fähigkeitskette – also 120.000 Punkte. Habt ihr eine Kette geschafft, lasst ihr die ausklingen und startet dann mit der nächsten.

Eure Belohnung: 95.000 Erfahrungspunkte

Creditsegen

Ihr sollt mehr als 2.000.000 Credits für ein Auto ausgeben. Hier bietet es sich an, den 1966 Ford MKII GT40 (3.330.000 Credits) zu kaufen, wenn ihr den Ende Januar für den #Forzathon nutzen möchtet. Alternativ könnt ihr euch auch einen kostenintensiven Herzenswunsch erfüllen. Teure Autos gibt es im Spiel genug. Vor allem bei Marken wie Ferrari werdet ihr fündig. Ich habe mir den F50 gekauft. Dieser kostet genau 2.000.000 Credits. Ihr könnt also das „mehr“ in der Beschreibung ignorieren. Ob Käufe im Auktionshaus für den Erfolg zählen, ist nicht sicher. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein möchtet, solltet ihr die Automesse nutzen.

Eure Belohnung: 3 Lose

Mehr Wrumm, mehr Bling

Die letzte Aufgabe ist ganz ohne Ausgaben zu bewältigen. Ihr sollt ein Rennen abschließen. Sucht euch ein beliebiges Rennen aus. Kopf-an-Kopf zählt leider nicht. Daher bietet sich ein Sprintrennen an.

Eure Belohnung: 120.000 Credits

Geschafft. Euer virtueller Geldbeutel ist hoffentlich nicht geplündert. Wie findet ihr den aktuellen #Forzathon? Zu teuer? Habt ihr eh genug Credits auf der hohen Kante liegen? Für Gelegenheitsspieler ist der aktuelle #Forzathon vermutlich nicht sehr angenehm. Braucht ihr ein paar Credits, bieten sich der Onlinemodus und / oder Rennen an. Dadurch erhaltet ihr viele Stufenaufstiege, was wiederum Wheelspins bedeutet. Habt ihr dann sogar VIP, kommt schnell Geld rein. Die Ausgaben halten sich in Grenzen, wenn ihr den kompletten #Forzathon macht, da es dadurch auch einige Wheelspins gibt. Wenn ihr bei denen nicht viel Pech habt, bekommt ihr zumindest einen Teil des verprassten Geldes wieder rein.

Eure totallygamergirl