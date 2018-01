Sea of Thieves Closed Beta beginnt am 24. Januar

Am 24. Januar wird die Closed Beta zu Sea of Thieves starten. Los geht es um 14:00 Uhr. Die Beta wird bis zum 28. Januar um 21:00 Uhr aktiv sein. Teilnehmen dürfen Vorbesteller und Spieler die sich bis zum 1. Dezember beim Sea of Thieves Insider Programm angemeldet haben. Auf ein NDA wird verzichtet, weshalb Teilnehmer Screenshots, Livestreams und Videos verbreiten dürfen.

Sea of Thieves wird am 20. März erscheinen und euch auf hohe See schicken. Ihr werdet zum Piraten und legt euch als solcher mit zahlreichen Kreaturen an. Diese treten vornehmlich als Horden auf. Allein müsst ihr es allerdings nicht mit euren Feinden aufnehmen. Eure Freunde können mit euch zusammen in See stechen. Kooperatives Gameplay ist der Schlüssel für erfolgreiche Kämpfe. In der Vorschau von Stefan erfahrt ihr mehr über das Piratenabenteuer.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung