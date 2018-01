Dark Souls: Remastered erscheint im Mai

Praise the Sun! Nachdem es monatelang in der Gerüchteküche brodelte, hat Bandai Namco heute Dark Souls: Remastered angekündigt. Der erste Teil der beliebten Spielereihe wird am 25. Mai unter dem Namen Dark Souls: Remastered für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One wird das Spiel mit hochskalierter 4K-Auflösung und 60 FPS laufen. Die Nintendo Switch-Version bietet 1080p Auflösung und 30 FPS im TV-Modus.

Passend zu dieser Ankündigung hat Bandai Namco einen Trailer zum Remaster veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen können. Werdet ihr nach Lordran aufbrechen und dem Action-Rollenspiel die Stirn bieten?

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung