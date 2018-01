Hyrule Warriors: Definitive Edition erscheint im Frühjahr für Nintendo Switch

Hyrule Warriors: Definitive Edition wurde heute von Nintendo angekündigt. Das Spiel wird im Frühjahr 2018 für die Nintendo Switch erscheinen und basiert auf den beliebten Hyrule Warriors-Spielen für Nintendo 3DS und Wii U. Die Definitive Edition bietet 29 spielbare Charaktere, Full HD im TV-Modus und einen Zwei-Spieler-Mehrspieler auf einer Konsole. Damit übernimmt der Titel ein Feature aus Fire Emblem Warriors.

In der Hyrule Warriors: Definitive Edition sind zudem neue Outfits für Link und Zelda enthalten. Diese setzen auf den Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Darüber hinaus beinhaltet die Definitive Edition alle Inhalte der vorherigen Hyrule Warriors-Versionen. Ihr dürft euch also auf Hunderte Stunden Spielspaß freuen.