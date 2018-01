Ys VIII: Lacrimosa of DANA erscheint am 30. Januar für PC

Das Rollenspiel Ys VIII: Lacrimosa of DANA wird in Kürze auch für den PC erscheinen. Ursprünglich hätte die PC-Fassung bereits im Herbst erscheinen sollen. Kurz vor der Veröffentlichung wurde der Release allerdings verschoben. Die Wartezeit ist fast überstanden. Am 30. Januar feiert die PC-Version von Ys VIII: Lacrimosa of DANA Release.

Die PC-Version kommt mit einigen Optimierungen und der überarbeiteten Lokalisation, die im Oktober angekündigt wurde. Diese Überarbeitung umfasst unter anderem Verbesserungen am Script und neue Sprachaufnahmen. Solltet ihr Ys VIII: Lacrimosa of DANA bereits für PlayStation 4 oder Vita haben, kommt ihr ebenfalls in den Genuss der verbesserten Lokalisation. Diese soll zeitgleich mit der PC-Version verfügbar sein.

Weiterhin gab NISA bekannt, dass PC-Spieler bis zum 6. Februar einige DLCs kostenlos herunterladen können. Folgende Erweiterungen werden für eine Woche kostenlos angeboten: