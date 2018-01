Der zweite #Forzathon im neuen Jahr ist da und dieses Mal dürft ihr ein paar Minuten mehr hinter dem Steuer verbringen. Geld müsst ihr nur dann ausgeben, wenn euch der Lamborghini Centenario fehlen sollte. Diesen braucht ihr für einen Erfolg. Andernfalls könnt ihr dieses Mal eure hart erfahrenen Credits sparen und müsst stattdessen hinterm Steuer glänzen. Was ihr in den nächsten Tagen an Belohnungen erspielen könnt, teile ich im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 02 – Hupkonzert mit euch.

Stierrennen

Los geht es mit drei Blitzerzonen. Diese sollt ihr in einem Lamborghini absolvieren. Ich bin für den Erfolg dreimal durch die Zone „Trockene Ebenen Nord“ gefahren, da die direkt an den Dünen liegt. Dort könnt ihr den Erfolg „Da braut sich was zusammen“ machen, weshalb ihr euch unnötige Wege spart. Wenn ihr den Centenario nehmt, könnt ihr alle vier Aufgaben mit einem Fahrzeug abschließen und spart noch mehr Zeit.

Eure Belohnung: 3 Lose

Jahrhundertsieg

Ihr sollt nun in einem Lamborghini Centenario eine Meisterschaft gewinnen. Habt ihr diesen nicht, könnt ihr ihn für 2.300.000 Credits erwerben. Es ist direkt der erste Lamborghini bei der Automesse. Nun müsst ihr nur noch eine Meisterschaft erstellen – oder ihr nehmt was da ist – und diese gewinnen. Anfänger können Fahrhilfen und einfache Drivatare als Hilfe nutzen. Spätestens dann wird der Sieg zum Kinderspiel. Erstellt ihr eure Meisterschaft selbst, könnt ihr den Umfang beeinflussen und so Zeit sparen. Dafür erstellt ihr einfach eine Meisterschaft mit wenigen und kurzen Rennen.

Eure Belohnung: Lamborghini Sesto Elemento

Da braut sich was zusammen

Dieser Erfolg lässt sich gut mit dem ersten kombinieren, da es zwei Blitzerzonen in der Nähe der Dünen gibt. Die Dünen benötigt ihr für 20 Hervorragende / Großartige / Ultimative (?!) Sprungfähigkeiten. Im Spiel wird von unglaublichen gesprochen – diese gibt es allerdings nicht. Leider hat der Counter bei mir nicht gestimmt. Ich musste deutlich mehr Sprungfähigkeiten machen. Gebt also nicht zu schnell auf und versucht es weiter, wenn der Erfolg bei 20 nicht erreicht wird. Der Erfolg schaltete sich bei mir während einer ultimativen Fähigkeit frei.

Wenn ihr euch die Ladezeit für einen Fahrzeugwechsel sparen wollt, nutzt ihr hier den Lamborghini. Ansonsten solltet ihr zu einem Wagen wie dem Ariel Nomad greifen. Leider kann ich trotz zweimaligem Abschluss des Erfolgs nicht zu 100 Prozent sagen, welche Art von Sprungfähigkeiten verlangt wird. In beiden Fällen schaltete sich der Erfolg bei einem ultimativen Sprung frei. Es scheint aber nur Hervorragend oder Großartig gefragt zu sein. Ultimative Sprünge sind in den Dünen ein Kinderspiel. Hervorragende und Großartige lassen sich vor allem in hügeligen Gegenden und bei kleinen Dünen gut machen. Solltet ihr mit Sicherheit wissen welche Sprungart verlangt wird, lasst es mich in den Kommentaren wissen.

Eure Belohnung: Lamborghini Huracan Horizon Edition

Wie warme Semmeln

Der #Forzathon endet mit 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten. Hier sind Fahrzeug und Marke nicht vorgegeben, weshalb es euer Lambo tut. Fahrt damit auf die Autobahn (Highway) und gebt Gas. Geschwindigkeitsfähigkeiten stacken, weshalb sie schnell zu holen sind. Möglicherweise könnt ihr euch den Erfolg sogar sparen, wenn ihr schon bei den Blitzerzonen und Rennen genug Fähigkeiten gesammelt habt. Die vollen 20 sollten nicht mehr nötig sein, wenn ihr den Rest vom Event gemacht habt.

Eure Belohnung: 35.000 Credits

Wieder ein #Forzathon geschafft. Dieses Mal durften wir zum Glück wieder richtig fahren und nicht nur reichlich Geld ausgeben. Hat sich euer virtueller Geldbeutel schon vom letzten Event erholen können? Wenn nicht könnt ihr den aktuellen #Forzathon nutzen, um ein paar Credits zu verdienen. Vorausgesetzt euch fehlt nicht das Fahrzeug für „Jahrhundertsieg“.

Eure totallygamergirl