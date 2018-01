Meisterdetektiv Pikachu erscheint im März in Europa

Erinnert ihr euch noch an die Ankündigung von Meisterdetektiv Pikachu? Diese liegt inzwischen ein paar Jahre zurück. Im Jahr 2016 folgte in Japan die Veröffentlichung des Spiels. In unseren Breitengraden herrschte derweil Unklarheit darüber, ob das Spiel je bei uns veröffentlicht wird. Nun endlich dürfen Fans der Elektromaus aufatmen. Am 23. März 2018 erscheint das Spiel Meisterdetektiv Pikachu in Europa für Nintendo 3DS.

In dem Spiel löst ein einzigartiges Pikachu mit dem jungen Tim Goodman eine Reihe mysteriöser Fälle. Ziel der Ermittlungen ist es, den verschollenen Vater von Tim zu finden. Könnt ihr mit der Hilfe von Pikachu Harry Goodman aufspüren? Das Abenteuer beginnt in Ryme City, wo Tim dem Pikachu mit Detektivmütze begegnet. Dieses kann sogar sprechen und es liebt Kaffee. Laut eigener Aussage hat die Kreatur mit Tims Vater zusammengearbeitet, weshalb Pikachu bei der Suche nach Harry hilft. Während der Ermittlungen verwickelt es Tim und die Elektromaus in diverse mysteriöse Fälle in und um Ryme City.

Meisterdetektiv Pikachu beinhaltet alle Kapitel aus Meisterdetektiv Pikachu – Die Geburt eines neuen Duos (unter diesem Titel erschien das Spiel 2016 in Japan) und neue Inhalte. Diese sollen die Handlung ergänzen. Hilfsbedürftige Detektive dürfen sich über den einfachen Modus freuen, in dem ihr von Pikachu nützliche Hinweise erhaltet.

Amiibo-Fans dürfen sich über eine neue Figur freuen. Diese wird größer als herkömmliche amiibo-Figuren sein und im Spiel alle Pikachu-Sequenzen aus bereits abgeschlossenen Kapiteln freischalten.

Solve the biggest mysteries with the new Detective Pikachu #amiibo! This extra-large amiibo figure accesses all cutscenes up until the current chapter played in the Nintendo 3DS game #DetectivePikachu. pic.twitter.com/6sAr3OYCXE — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 12. Januar 2018

