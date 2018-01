Stardew Valley: Screenshot zeigt den Multiplayer

Im ersten Quartal 2018 soll der Stardew Valley Multiplayer als Beta zur Verfügung stehen. Wann genau steht derzeit leider noch in den Sternen. Entwickler ConcernedApe gewährt allerdings mit einem neuen Screenshot einen kleinen Einblick. Zu sehen sind vier Spieler, die per LAN aktiv sind. In den Kommentaren weist er darauf hin, dass das Spiel auch Online-Multiplayer ermöglichen wird. Entwickler Eric Barone verrät in seinem Tweet außerdem, dass der Multiplayer noch etwas Zeit benötigt. Der Netzwerkcode ist laut ihm allerdings schon jetzt solide.

Aufmerksame Fans haben auf dem neuen Stardew Valley Screenshot zudem einige interessante Details ausgemacht. Zwischen den Feldern ist ein Flamingo zu sehen. Diesen gibt es derzeit nicht im Spiel. Außerdem sieht man im oberen Bildbereich zwei Häuser nebeneinander. Diese könnten darauf schließen lassen, dass eure Freunde auch eure Nachbarn werden können. Neuer Content wurde vom Entwickler schon vor einigen Wochen versprochen. Dieser soll mittlerweile auch fertiggestellt sein, weshalb er sich gänzlich auf den Multiplayer konzentriert.

4-player Stardew Valley LAN party at my house… it’s really fun. It still needs some work, but the underlying network code is solid. Being in the same room and yelling at each other about what to do next, or if anyone has any stone, is great fun. Can’t wait to share this pic.twitter.com/Sjxyd712BK

— ConcernedApe (@ConcernedApe) 15. Januar 2018