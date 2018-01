Dynasty Warriors 9: Details zur offenen Spielwelt

Koei Tecmo Europe erfreut uns heute mit neuen Details zur offenen Spielwelt von Dynasty Warriors 9. Das Spiel wird am 13. Februar für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Während des Spiels werdet ihr jederzeit die Möglichkeit haben den vorgegebenen Pfad zu verlassen. Abseits des Pfades erwarten euch fordernde Aufgaben und Gegner. Diese sollen eure fortgeschrittenen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Ihr werdet es unter anderem mit Banditen und Wölfen zu tun haben. Als Belohnung winken Gegenstände und Materialien. Es lohnt sich also, den Hauptpfad für neue Einnahmequellen zu verlassen.

In Dynasty Warriors 9 werdet ihr euch zudem mit Kochen auf bevorstehende Kämpfe vorbereiten können. Teehäuser wiederum dienen als Zufluchtsort. Dort erwarten euch auch Ressourcen wie Fleisch und Gemüse. Daraus gewonnene Boni wirken sich auf Erfahrung, Stärke, Verteidigung, Geschwindigkeit und Sprungfähigkeiten aus. Die Teehäuser ermöglichen euch darüber hinaus die Tageszeit zu ändern und eure Gesundheit zu regenerieren.

Schließt ihr in Dynasty Warriors 9 Kämpfe ab, erhaltet ihr Schriftrollen und Materialien. Mit denen könnt ihr Waffen herstellen lassen, indem ihr einen Schmied aufsucht. Lasst ihr Edelsteine oder anderes Zubehör einsetzen, erhalten eure neuen Waffen besondere Fähigkeiten. Damit ihr möglichst rasch zum nächsten Schlachtfeld kommt, stehen euch Pferde als Fortbewegungsmittel zur Verfügung. Je mehr ihr diese benutzt, desto besser werden ihr Fähigkeiten. In Ställen könnt ihr zudem neue Pferde freischalten. Diese bieten unterschiedliche Fertigkeiten und Startbedingungen.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung