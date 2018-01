Scribblenauts Showdown angekündigt, Release im März

Erinnert ihr euch noch an die Gerüchte rund um Scribblenauts? Heute hat Warner Bros. das Feuer in der brodelnden Gerüchteküche mit einer Ankündigung erstickt. Am 8. März wird Scribblenauts Showdown für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Passend zu dieser Meldung hat Warner Bros. Interactive einen Ankündigungstrailer veröffentlicht, der unten angesehen werden kann. Darüber hinaus wurden ein Artwork und zwei Screenshots veröffentlicht.

Scribblenauts Showdown setzt auf neue soziale Elemente und bietet eine Kopf-an-Kopf-Spielweise mit Partyelementen. Zum Spiel gehört auch ein sogenannter Showdown-Modus, in dem bis zu vier Spieler antreten können. Hier sollen kartenbasierte Strategien und Kreativität zum Sieg führen. Das Scribblenauts-Wörterbuch bietet dafür mehr als 30.000 Begriffe. Diese braucht ihr zum Beispiel im „Wort“ Minispiel. Dort müsst ihr das beste Objekt oder den besten Charakter herausfinden. Bei „Rasant“ zählt euer Tempo. Ziel ist es, die Aufgaben so schnell wie möglich zu erfüllen.

Wenn ihr lieber zu zweit spielen möchtet, bietet sich der Versus-Modus an. Hier warten über 25 Minispiele auf euch und eure Freunde oder Familie. Die Minispiele sollen sich auch an Einzelspieler richten. Diese können zudem im Sandbox-Modus ihren Spaß haben. Dort könnt ihr allein oder zu zweit acht neue Level erkunden.

