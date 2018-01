Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux erscheint Mitte Mai für Nintendo 3DS

Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux hat endlich einen konkreten Erscheinungstermin. Das Spiel wird am 18. Mai in Europa für Nintendo 3DS veröffentlicht. Das JRPG basiert auf dem Original aus dem Jahr 2010. Es soll die Fans mit einigen neuen Features überzeugen. Redux bietet unter anderem neue Enden, einen zusätzlichen Dungeon, den neuen Charakter Alex und frische Geschichten. Freuen dürft ihr euch auch über neue Illustrationen von Masayuki Doi.

In Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux müsst ihr eure dämonischen Kräfte einsetzen, um die Erde zu retten. Über der Antarktis taucht eine räumliche Verzerrung auf, die im Begriff ist die Erde zu verschlingen. Die Vereinten Nationen stellen daher ein hoch technisiertes Team aus Spezialisten zusammen. Dieses soll in die Anomalie eindringen und das Problem lösen. Ihr übernehmt dabei die Rolle eines Soldaten und reist in die Schwarzwelt. Diese wird von zahlreichen Dämonen bevölkert.