Der dritte #Forzathon im neuen Jahr ist da und läuft unter dem Motto „Es geht heiss her“. Als Belohnungen winken ein Porsche und der Warthog aus der beliebten Halo-Reihe. Außerdem dürft ihr euch über ein paar leicht verdiente Credits freuen. Wie ihr an die aktuellen Belohnungen kommt – die allesamt schnell und leicht erspielt sind – erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 03 – Es geht heiss her. Für den Abschluss aller Erfolge solltet ihr rund 15 Minuten einplanen.

Ganz schön schnell

Für den Start müsst ihr euch hinter das Steuer eines Supersportwagen setzen. Der passende Filter ist „Modern Supercars“. Mit dem sollt ihr 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten machen, weshalb ihr dem Highway einen Besuch abstatten könnt. Andere lange gerade Strecken bieten sich ebenfalls an. Weicht dem Verkehr auf und gebt Gas. Die Fähigkeiten summieren sich, weshalb ihr in rund zwei Minuten fertig sein solltet.

Fehlt euch ein Fahrzeug, geht es dank der aktuellen Rabattaktion bei 73.500 Credits los. Dafür gibt es den 2012 Nissan GT-R Black Edition.

Eure Belohnung: 2012 Porsche GT2 RS

Aerodynamik

Für die nächste Aufgabe müsst ihr 20 Känguru-Fähigkeiten in einem Offroader machen. Dafür nutzt ihr den Filter „Offroad“. Fehlt euch ein Wagen, gibt es den 2011 Ford F-150 SVT Raptor für 29.400 Credits. Der Warthog – den ihr für die nächste Aufgabe benötigt – funktioniert leider nicht. Dieser fällt unter Extreme Offroad. Känguru-Fähigkeiten macht ihr, indem ihr drei Sprünge in kurzem Abstand hintereinander macht. Als mögliche Spots kommt das Gelände rund um das Outback-Festival infrage. Ihr könnt auch die Dünen nutzen. Dort solltet ihr aber die höheren Sandberge meiden und die flachen Dünen für eure Sprünge nutzen. Oder ihr nehmt die vielen kleinen Hügel bei der Redstone Gold Mine. Den Ort findet ihr westlich der Dünen. Ganz schlichte Sprünge genügen, weshalb schon sanfte Hügel ausreichen. Stellt euch ein hüpfendes Känguru aus. So in etwa bewegt sich auch euer Fahrzeug, wenn ihr in kurzer Folge drei einfache Sprünge macht. Natürlich sind auch Ultimative Sprünge kein Problem – wenn ihr nicht zu lang mit den Folgesprüngen wartet.

Eure Belohnung: M12S Warthog CST

Qual der Wahl

Ihr sollt ein Rennen gewinnen und dabei den Warthog fahren oder den 2012 Porsche GT2 RS. Sucht euch ein beliebiges Rennen und landet auf dem Siegertreppchen. Kopf-an-Kopf zählt nicht. Daher solltet ihr für den schnellen Abschluss etwas wie ein Sprintrennen nehmen. Die Rundstreckenrennen im Süden sind auch meist sehr kurz und schnell absolviert.

Eure Belohnung: 95.000 Credits

So oder so

Eine vierte Aufgabe gibt es dieses Mal nicht. Stattdessen dürft ihr euch über 30 Prozent Rabatt freuen. Die gelten für Supersportwagen und Offroader. Habt ihr ein paar Fahrzeuge ins Auge gefasst, die ihr euch dank Rabatt gönnen möchtet?

Eure totallygamergirl