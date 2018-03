Yeah, das Wochenende rast an. In Forza Horizon 3 steht daher ein neuer #Forzathon für uns zur Verfügung. Wie ihr euch die aktuellen Belohnungen schnappt, erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 10 – Oberklassewagen. Abstauben könnt ihr unter anderem eine Horizon Edition vom Merces A45 AMG. Außerdem wollen ein paar schnell verdiente Credits erfahren werden.

Besser, Bester, Ich

Als erstes Ziel für diese Woche wird von uns ein Sieg in einer Meisterschaft in einem Mercedes verlangt. Wie es geht, weiß denke ich inzwischen jeder. Erstellt euch eine beliebige Meisterschaft und gewinnt die Rennen. Erstellung sei Dank könnt ihr eine kurze Meisterschaft mit wenigen Rennen über wenige Runden fahren. Neulingen würde ich raten eines der Allrad Fahrzeuge oder maximal Klasse A zu nutzen, da einige Exoten bei Benz/AMG nicht gerade ohne sind.

Eure Belohnung: Mercedes A45 AMG HE

Stilikone

Unsere nächste Aufgabe führt uns in unserem aktuellen oder einem anderen Mercedes zu einem beliebigen PR-Stunt, bei dem wir uns 3 Sterne verdienen sollen. Dazu zählen Blitzer, Blitzerzonen, Drift-Zonen und Gefahrenschilder. Wem Stunts ohnehin schwerfallen, rate ich zu einem Blitzer. Am besten ist in jedem Falle Offroad, da diese deutlich niedrigere Geschwindigkeiten verlangen. Alternativ sind viele Gefahrenschilder ziemlich simpel. Von den Drift-Zonen kann ich Einsteigern abraten, da ihr bei dem Sport die ein oder andere Fahrhilfe deaktivieren müsst. Solltet ihr dennoch eine Drift-Zone versuchen wollen, bieten meine Setups einige Möglichkeiten. Seit vorab allerdings gewarnt – jedes meiner Drift-Setups ist mit einer kompletten dritten Leistungssteigerung ausgestattet, da ich selbst Profi in diesem Sport bin.

Potenzielle Spots für die drei Sterne sind die Wiesenlandschaft-Blitzerzone, das Gefahrenschild im Regenwald oder der Blitzer am Flughafen. Alles, was eine lange Gerade hat, erleichtert eine saubere und schnelle Anfahrt.

Eure Belohnung: 3 Lose

Abkürzung

Als drittes Ziel werden ein paar Siege in ein paar Kopf-an-Kopf-Rennen von uns verlangt. Sucht euch ein paar Drivatare aus, die etwas schwächere Autos fahren und auch Neulingen sollte geholfen sein. Dem Spiel ist es egal, ob am Drivatar „schwer“ oder „leicht“ steht. Bei den leichten habt ihr wirklich leichtes Spiel. Gewinnt 5 Kopf-an-Kopf-Rennen und der Erfolg ist euch sicher.

Eure Belohnung: 55.000 CR

Nachtleben

Last, but not least, wie ich so gerne sage, fehlt uns nur noch ein Straßenrennen. Was ihr daraus macht, überlasse ich euch, denn es ist kein Sieg erforderlich. Ich selbst bleibe auf jeden Fall in meinem C 63 AMG Coupé Black Series sitzen und seh zu, dass ich ein schönes Straßenrennen finde und werde dieses genüsslich in einer Combo driften. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und ein schönes Wochenende.

Eure Belohnung: 35.000 EP

Ihr habt kein taugliches Setup für die Driftaufgaben? Kein Problem – ich habe genau was ihr braucht. Ihr findet meine Setups in der Club Option“ Neuem Club beitreten“, indem ihr in der Club-Suchmaschine nach dem Club-Tag [tggR] sucht und dort den Gamertag GDDS DeviL auswählt. Dort habt ihr meinen kompletten Shop und findet jedes meiner Setups. Sämtliche Setups erfordern aufgrund meiner langen Erfahrung mit Motorsportspielen gewisse Grundvoraussetzungen und können beim Verwenden von Fahrhilfen oder durch eine nicht genutzte Kupplung zu Einschränkungen führen.

Solltet ihr noch Fragen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

