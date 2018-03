Wie jeden Freitag erwartet uns in Forza Horizon 3 ein neuer #Forzathon. Habt ihr die Herausforderungen schon gemeistert? Wenn nicht steht euch der Forza Horizon 3 #Forzathon KW 11 – Grüner Start zur Seite. Die neuen Aufgaben sind relativ einfach zu erledigen und ihr könnt binnen kurzer Zeit eure Belohnungen einstreichen. Eure Freunde spielen dieses Mal auch wieder eine Rolle. Ihr müsst nämlich im Koop aktiv werden.

Glükssträhne / Gold im Grünen

In dieser Woche beginnt unsere Reise in Byron Bay und führt uns zum Regenwaldlichtung Gefahrenschild, wo wir auch die Byron-Ebenen Drift-Zone finden. Das Gefahrenschild brauchen wir ohnehin für die Aufgabe Gold im Grünen und die Drift-Zone nutzen wir für die 10 Davongekommen-Fähigkeiten. Die Fähigkeit Davongekommen bekommt ihr, indem ihr nah an einem Auto vorbei driftet, sprich es ist eine Kombination aus einem Drift und einem Fast-Treffer und funktioniert dementsprechend sehr gut im Gegenverkehr. Das Gefahrenschild dagegen sollte absolut keine Kunst sein, denn ihr müsst lediglich 91 m für den Erfolg springen.

Als Autos empfehle ich klar Rallye-Fahrzeuge, sowie Allrounder, wie zum Beispiel Nissans Vorzeige-Showcar Silvia, einen BMW M3 oder auch einen Audi, sowie die japanischen Allrad-Spezialisten Mitsubishi und Subaru. Als Antrieb empfiehlt sich klar AWD, da der Heckantrieb im Vergleich sehr träge ist, was sich zwar zum normalen Driften lohnt, jedoch weder für die Fähigkeit Davongekommen, noch für ein Gefahrenschild.

Eure Belohnung: 95.000 EP/#75 WRX Sti Rally Car

Vierrad-Rover / Geteilte Beute

Auch die übrigen beiden Aufgaben fahren wir kombiniert und zwar gemeinsam in einer Koop-Kampagne. Für die Aufgabe Geteilte Beute müssen wir nämlich eine Koop-Veranstaltung abschließen. Da wir für die Aufgabe Vierrad-Rover ein Rennen abschließen sollen, kombinieren wir beide schlagenAufgaben und damit mal wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Rennen müsst ihr weder gewinnen, noch braucht ihr ein bestimmtes Auto oder eine bestimmte Fahrzeug-Kategorie, weshalb ihr einfach nur gemeinsam Spaß haben solltet. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und möchte mich gleichzeitig bei meinen Freunden bedanken, die gemeinsam mit mir ein wenig Koop Spaß hatten.

Eure Belohnung: 35.000 CR/3 Lose

Ihr habt kein taugliches Setup für die Drift Aufgaben? Kein Problem, ich hab genau was ihr braucht. Ihr findet meine Setups in der Club Option“ Neuem Club beitreten“, indem ihr in der Club Suchmaschine nach dem Club-Tag [tggR] sucht und dort den Gamertag GDDS DeviL auswählt. Dort habt ihr meinen kompletten Shop und findet jedes meiner Setups. Sämtliche Setups erfordern aufgrund meiner langen Erfahrung mit Motorsportspielen gewisse Grundvoraussetzungen und können beim Verwenden von Fahrhilfen oder durch eine nicht genutzte Kupplung zu Einschränkungen führen.

Solltet ihr noch Fragen oder ein paar Anregungen haben, könnt ihr mich gerne direkt hier bei totallygamergirl anschreiben oder ihr findet mich bei Xbox LIVE unter dem Gamertag GDDS DeviL.

Stefan