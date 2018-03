Tropico 6: El Presidente gewährt Einblicke in sein Reich

Endlich meldet sich El Presidente zurück. Mit einem neuen Imagevideo zeigt uns der überaus beliebte Herrscher, was Tropico 6 zu bieten hat. Der brandneue Trailer zum Spiel legt den Fokus auf die Neuerungen im Spiel. Zu sehen sind unter anderem Weltwunder und Infrastruktur-Optionen. Mit denen kann El Presidente Tropico am Laufen halten und zahlende Touristen anlocken. Damit Urlauber und Bewohner schnell von A nach B kommen, gibt es Ergänzungen beim Transportsystem. El Presidente möchte zudem angemessen untergebracht werden, weshalb ihr seinen Palast optisch anpassen könnt.

In Tropico 6 wird El Presidente zudem wieder seine vielfach bejubelten Reden halten. Wann genau er damit seine Untertanen erfreut, steht leider noch in den Sternen. Das Spiel soll 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Kalypso