Sea of Thieves: Piratenabenteuer startet um Mitternacht

Freut ihr euch schon auf den Sea of Thieves Launch? Wir sind jedenfalls schon jetzt ganz aufgeregt und zählen die Stunden, bis wir mit unserem Piratenschiff wieder in die See stechen dürfen. Glücklicherweise gehen die Server in einigen Stunden online. Ab Mitternacht stehen euch die Sea of Thieves Server zur Verfügung. Angehende Piraten halten also am besten Cola, Kaffee oder Energydrinks bereit.

Wenn ihr euch die Vorfreude vertreiben möchtet, lohnt sich ein Blick in den Launch Trailer. Darüber hinaus findet ihr hier unseren letzten Vorschaubericht zum Spiel. Wir haben das Piratenabenteuer schon mehrfach anspielen dürfen und hatten dabei viel Spaß.

Quelle: Microsoft