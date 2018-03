A.O.T. 2 rast heute mit riesigen Schritten auf Konsolen

Koei Tecmo hat heute A.O.T. 2 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der A.O.T. – Wings of Freedom Nachfolger basiert auf dem beliebten Anime Attack on Titan. Das Spiel greift den Inhalt der ersten beiden Staffeln auf und erzählt diese aus einem neuen Blickwinkel. Bevor ihr eure Ausbildung beginnt und gegen riesige Titanen kämpft, dürft ihr mit dem Charakter-Editor eure Spielfigur erstellen.

Im Kampf gegen die Titanten steht euch Omni-Directional-Mobility-Gear zur Verfügung. Mit dem könnt ihr die riesigen Feinde anvisieren und euch zu den Schwachstellen hinaufschwingen. Mit euren Klingen verursacht ihr dort Schaden, um die Riesen zu Fall zu bringen. Buddy-Actions ermöglichen die Interaktion mit Teammitgliedern. Titanen könnt ihr sowohl allein im Einzelspielermodus zu Fall bringen als auch im Onlinemodus von A.O.T. 2. Egal ob offline oder online – ihr arbeitet mit einem Team zusammen. Nur wer Teamgeist zeigt, kann am Ende mit der höchsten Punktzahl aus dem Kampf gehen. In den kommenden Wochen soll zudem ein weiterer Spielmodus enthüllt werden. In diesem werdet ihr selbst die Möglichkeit haben in die Rolle eines Titanen zu schlüpfen.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung