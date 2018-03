Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 12 – Play In The Mud

Der neue #Forzathon ist da und ermöglicht es euch den Warthog aus Halo zu erspielen. Darüber hinaus warten Lose, Erfahrungspunkte und Credits auf euch. Die meisten Aufgaben sind leicht zu machen. Die vierte dürfte dafür so manchen Spieler ärgern, da diese zu den eher fieseren Herausforderungen gehört. Was ihr dieses Mal bekommen könnt, habe ich im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 12 – Play In The Mud für euch zusammengefasst.

Im Rückspiegel und Im Scheinwerferlicht

Die ersten beiden Aufgaben lassen sich wunderbar kombinieren. Ihr sollt für „Im Rückspiegel“ 20 Windschattten-Fähigkeiten machen und für „Im Scheinwerferlicht drei Straßenrennen mit einem Fahrzeug der Gruppe „Offroad Extrem“ gewinnen. In diese Kategorie fällt auch der Warthog, den es als Belohnung gibt. Solltet ihr den bereits in Besitz haben, könnt ihr euch „Galaktisch gut“ sparen, indem ihr die ersten drei Aufgaben im Warthog abschließt. Andernfalls besorgt ihr euch ein anderes Fahrzeug der Wagengruppe. Achtet darauf, dass ihr in den drei Rennen die 20 Windschatten-Fähigkeiten sammelt, indem ihr nicht sofort die Führung übernehmt, sondern dicht hinter euren Gegnern fahrt. Windschatten-Fähigkeiten gibt es nur in Rennen.

Habt ihr keine Straßenrennen (blaues Symbol mit zwei Pfeilen) freigeschaltet, müsst ihr ein paar Kopf-an-Kopf-Rennen fahren, indem ihr Drivatare herausfordert.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte und Warthog

Galaktisch gut

Ihr sollt im Warthog ein Rennen gewinnen. Idealerweise konntet ihr die Aufgabe bereits mit den beiden ersten erledigen. Fehlte euch dafür der Warthog, steigt ihr in euer neues Auto und gewinnt ein beliebiges Rennen.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Wenn Schweine fliegen können

Ihr braucht auch für diese Aufgabe den Warthog. Ihr sollt beim Westpoint-Gefahrenschild mindestens zwei Sterne sammeln. Das Gefahrenschild findet ihr westlich von Surfers Paradise. Euren Anlauf startet ihr bei der Blaupause in der Nähe. Als Absprungpunkt solltet ihr die Markierung links oder rechts wählen und dann in die jeweilige Richtung springen. Andernfalls könnten euch die Bäume stören. Vermeidet einen Absprung in der Mitte. Da das Gefahrenschild mit dem Warthog alles andere als einfach ist, hilft hier die Rückspulfunktion. Ist es im Spiel gerade Nacht, solltet ihr zudem auf den Tagesanbruch warten. In der Dunkelheit ist es bei dem Schild kaum möglich, einen sauberen Anlauf zu fahren.

Eure Belohnung: 3 Lose

Während die Rennen keine große Sache sind, hat es das Gefahrenschild in sich. Der Anlauf ist gar nicht so einfach zu fahren und der Absprung muss gut sitzen. Andernfalls fehlen einige Meter für die verlangten 107 Meter Sprungdistanz. Habt ihr die letzte Aufgabe gemeistert oder entnervt das Handtuch geschmissen?

Eure totallygamergirl