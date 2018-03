Pokémon GO: Forschungsfeature bringt Mew ins Spiel

Lange wurde darüber spekuliert, wann und wie Mew in Pokémon GO zu bekommen sein wird. Nun hat Niantic Licht ins Dunkel gebracht. Ab Ende dieser Woche steht Spielern das brandneue Forschungsfeature zur Verfügung. Auf Trainer warten neue Aktivitäten und Herausforderungen. Dreht ihr an PokéStops Scheiben, könnt ihr Feldforschungsprojekte freischalten. Davon könnt ihr pro Tag mehrere abschließen. Je größer die gemeisterte Herausforderung, desto besser soll die Belohnung ausfallen. Pro Tag könnt ihr zudem einen Stempel erhalten. Habt ihr davon sieben gesammelt, ist ein Forschungsdurchbruch möglich. Dieser verspricht noch größere Belohnungen – inklusive Legendären Pokémon.

Mit Glück wird euch Professor Willow zudem zu Spezialforschungsprojekten einladen. Diese versprechen eine einmalige Geschichte. Während dieser sollt ihr erfahren, was es mit Mew auf sich hat. Die Pokémon GO Forschungsprojekte bringen also die versprochenen Quests ins Spiel. Zuletzt wurde deren Veröffentlichung verschoben, da es zu Problemen kam. Umso größer dürfte nun bei vielen Trainern die Freude sein, dass das Feature endlich ins Spiel einziehen soll. Freut ihr euch schon auf die Forschungsarbeit? Meine Powerbank liegt bereit.

Quelle: Niantic Pressemitteilung