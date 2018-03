Far Cry 5: Ubisoft feiert den Launch mit Release Special

Heute ist es endlich soweit – Far Cry 5 wird veröffentlicht. Das mit Spannung erwartete Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Den Launch versüßt uns Ubisoft mit einem neuen Video, dass den Titel „Release Special“ trägt. In dem Video geben euch die Entwickler einige nützliche Tipps mit auf den Weg. Ihr erfahrt zum Beispiel, wo ihr eine gute Waffe finden könnt und welche Skills am Anfang besonders hilfreich sind. Außerdem gibt es Tipps für das schnelle Verdienen von Geld. Ohne Moos ist ja bekanntlich nur wenig los.

Vor möglichen Spoilern müsst ihr übrigens keine Angst haben. Ubisoft verzichtet im Far Cry 5 Release Special auf Spoiler. Ihr wollt keine Tipps und euch nur ein wenig auf das Spiel einstimmen? In dem Fall lege ich euch den Launch Trailer ans Herz, den Ubisoft ebenfalls kürzlich veröffentlicht hat. Release Special und Launch Trailer könnt ihr euch wie gewohnt unten ansehen. Werdet ihr in Hope County das Feuer des Widerstands entfachen?

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung