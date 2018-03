FOX n FORESTS: Neues Gameplaymaterial veröffentlicht

Entwickler Bonus Level Entertainment hat ein neues FOX n FORESTS Gameplayvideo veröffentlicht. Das Spiel wird im Frühjahr für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Entwickler möchten den Charme der 16-Bit-Ära einfangen und mit modernem Game-Design kreuzen. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle von Fuchs Rick. Bewaffnet mit Armbrust und Bajonett stellt er sich seinen Feinden im Fern- und Nahkampf. In den Jump ’n’ Run-Passagen ist zudem euer Geschick gefragt.

Ein besonderes Augenmerk legt FOX n FORESTS auf die Jahreszeiten. Spieler dürfen in jedem Level zwischen zwei Jahreszeiten wechseln. Der Wechsel der Jahreszeiten ist nötig, um die Rätsel des Spiels zu lösen und Sprungabschnitte zu meistern. Das neue Gameplayvideo zeigt euch, wie der wichtige Wechsel funktioniert und wie ihr euch diesen zunutze macht.

Quelle: Bonus Level Entertainment und EuroVideo Pressemitteilung