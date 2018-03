TERA: Das MMORGP erobert Anfang April PS4 und Xbox One

Die Konsolenversion des Action-MMORPGs TERA hat endlich einen Erscheinungstermin. Das Spiel wird am 03. April für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Ihr liebäugelt schon jetzt mit dem Spiel und möchtet ab Launch der Konsolenversion dabei sein? Ab sofort könnt ihr euch für 29,99 Euro ein Founder’s Pack sichern. Dieses bietet diverse Ingame-Items und einen Vorabzugang. Dank dem könnt ihr schon eine Woche vor Release loslegen – sprich direkt loszocken.

TERA bietet verschiedene Charakterklasse, die unterschiedliche Spielstile ansprechen. Wie ihr eure Spielzeit verbringt, bleibt euch überlassen. Ihr könnt sowohl allein losziehen als auch mit Verbündeten in die Schlacht ziehen. Mit denen könnt ihr euch zum Beispiel an den BAMs – Big Ass Monster – versuchen. Das actionorientierte Kampfsystem lässt es auf eurem Bildschirm ordentlich krachen. Das Spiel wurde zudem für die Konsolen überarbeitet und an die Steuerung mit einem Controller angepasst. Auf der offiziellen Website erfahrt ihr alles, was ihr über TERA wissen müsst.

Quelle: En Masse Entertainment Pressemitteilung