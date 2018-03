Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings erscheint Ende März

Am 29. März erscheint Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings für Nintendo Switch und PlayStation 4. Wenn ihr eure Vorfreude anheizen möchtet, könnt ihr einen Blick in den frisch veröffentlichten Launch Trailer werfen.

In Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings helft ihr den Zwillingen Lydie und Suelle mit ihrem Atelier. Die Mädchen haben das ehrgeizige Ziel, das beste Atelier im ganzen Land zu führen. Damit dieser Erfolg eines Tages Wirklichkeit werden kann, müsst ihr zahlreiche Abenteuer bestehen und euch immer wieder im Kampf beweisen. Glücklicherweise bekommt ihr Unterstützung von bekannten Atelier-Charakteren wie Firis, Plachta und Sophie.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung