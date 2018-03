Games with Gold April 2018 bietet Assassin’s Creed Syndicate und mehr

Der März ist fast rum, weshalb Major Nelson nun die Games with Gold Spiele für den April angekündigt hat. Für viele dürfte Assassin’s Creed: Syndicate zu den Highlights der April-Spiele gehören. Der Titel schickt euch in das virtuelle London. Ihr schlüpft in die Rolle von Jacob und Evie Frye. Die Zwillinge leben im Viktorianischen Zeitalter und arbeitet für die Bruderschaft der Assassinen.

Wer es lieber knifflig mag, darf sich auf das Spiel The Witness freuen. Das Game lässt euch auf einer geheimnisvollen Insel erwachen und bietet zahlreiche Rätsel. Werdet ihr genug dieser Rätsel lösen können, um wieder zu eurem Zuhause zurückkehren zu können? Horror-Fans dürfen sich auf Dead Space 2 freuen, während Kids bei Cars 2 auf ihre Kosten kommen dürfen.

Games with Gold April 2018

Xbox One:

The Witness (01. bis 30. April)

Assassin’s Creed Syndicate (16. April bis 15. Mai)

Xbox 360:

Cars 2: Das Videospiel (1. bis 15. April)

Dead Space 2 (16. bis 30. Apri)

Quelle: Major Nelson