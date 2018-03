PlayStation Plus im April mit Mad Max und mehr

Sony hat heute die PlayStation Plus Spiele für April 2018 angekündigt. Mögt ihr krachende Action? In diesem Fall dürft ihr euch auf Mad Max freuen. Der Road Warrior bringt natürlich einen fahrbaren Untersatz mit, der in der postapokalyptischen Spielwelt ziemlichen Wirbel verursacht.

Fahrbare Untersätze sind auch ein gutes Stichwort, wenn wir einen Blick auf ein weiteres PlayStation Plus April-Spiel werfen. Trackmania Turbo ist ein Arcade-Rennspiel, welches ein hohes Geschwindigkeitsgefühl verspricht. Dazu kommen Loopings und Rampen, die euer Geschick am Steuer verlangen. Eure Fahrkünste könnt ihr auf über 200 Strecken unter Beweis stellen. Oder aber ihr tüftelt dank Strecken-Editor an eigenen Kreationen. Was euch im März sonst noch als PlayStation Plus Mitglied erwartet, könnt ihr der Liste unten entnehmen.

PlayStation Plus im März 2018:

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS3/PS4/PS Vita)

Ab dem 03. März könnt ihr die Spiele kostenlos herunterladen.

Quelle: PlayStation Blog