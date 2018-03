No Man’s Sky Next: Neues Update für PS4 und PC, One-Version angekündigt

Hello Games hat heute No Man’s Sky Next angekündigt. Next ist das nächste große No Man’s Sky Update und für PC und PlayStation 4 geplant. Das kommende Contentupdate ist nach Foundation, Pathfinder und Atlas Rises das vierte große Update. Über den Inhalt ist bisher leider wenig bekannt.

Dafür hat Sean Murray in einem Statement erklärt, wie es zu dem Namen No Man’s Sky Next kam. Laut Murray war jedes Update erfolgreicher als sein Vorgänger. Daher soll die Reise noch lange weitergehen. Das Entwicklerteam ist motiviert für mehr und möchte mit „Next“ die Spieler überraschen.

Überraschend kündigte Hello Games heute auch eine Xbox One-Version des Spiels an. Diese soll noch 2018 erscheinen und Xbox One X-Support bieten. Die One-Fassung wird alle bisherigen Inhalte umfassen und auch das Next-Update beinhalten. Wenn ihr euch das Spiel gern ins Regal stellen möchtet, dürft ihr euch auf eine Disc-Version freuen. Diese erscheint dank 505 Games.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung