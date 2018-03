Hellblade: Senua’s Sacrifice – Trailer zeigt die Xbox One-Version

Vor wenigen Tagen kündigte Entwickler Ninja Theory Hellblade: Senua’s Sacrifice für die Xbox One an. Mit der Ankündigung veröffentlichte das Unternehmen auch einen Teaser, der einen ersten Blick auf die One-Version ermöglichte. Ihr möchtet mehr? Könnt ihr haben. Ninja Theory hat einen Trailer veröffentlicht, der fast 3 Minuten Spielzeit hat. Die darin gezeigten Spielszenen stammen aus der Xbox One X-Fassung. Diese bietet 4K und HDR.

Ihr habt Lust auf mehr? Die Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox One-Version wird am 11. April erscheinen. Wenn ihr das Spiel vorbestellt, zahlt ihr aktuell im Microsoft Store 26,99 Euro. In Hellblade Senua’s Sacrifice schlüpft ihr in die Rolle der keltischen Kriegerin Senua. Diese nimmt die beschwerliche Reise in die Hölle auf, um ihren getöteten Geliebten zu retten. Damit die gebrochene Kriegerin möglichst glaubhaft wirkt, haben die Entwickler mit Neurowissenschaftlern und Menschen die mit Psychosen Erfahrung haben eng zusammengearbeitet. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen. In meinem Review erfahrt ihr, warum ihr euch das Spiel näher ansehen solltet.

Quelle: Ninja Theory