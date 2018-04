Aprilscherze 2018 – Eine Übersicht

Heute ist der 01. April 2018. Wir dürfen uns daher auf zahlreiche Aprilscherze freuen. Schon seit Jahren ist der Tag bei Spieleentwicklern sehr beliebt. Während uns einige mit kleinen Gags erfreuen, machen andere eine halbe Wissenschaft daraus. So gab es zum Beispiel im letzten Jahr mit 8-Bit Bayonetta einen spielbaren Aprilscherz. Der erfreute sich sehr großer Beliebtheit und bot sogar Steam Errungenschaften. Wer es durch das Spiel mit dem Retrocharme geschafft hat, durfte sich sogar über eine versteckte Andeutung freuen. Tatsächlich wurde nur wenig später die PC-Version von Bayonetta offiziell enthüllt. Wir dürfen gespannt sein, was uns in diesem Jahr erwartet.

Ich habe mich auch in diesem Jahr wieder auf die Suche begeben und unten einige der Aprilscherze 2018 für euch gesammelt. Ihr habt ebenfalls einen Aprilscherz gefunden und möchtet den unbedingt mit der Community teilen? Hinterlasst gern einen Kommentar und teilt eure Fundstücke.

Monster Boy wird für 16-Bit Stil erneut überarbeitet

Das Spiel Monster Boy: And The Cursed Kingdom hat sich im Laufe seiner Entwicklungszeit einigen optischen Veränderungen unterzogen. Bevor das Spiel erscheint, werfen die Entwickler das Konzept nun noch einmal komplett um. Dieses Mal hat man sich für einen charmanten 16-Bit Look entschieden. Als Begründung heißt es, oldschool sei die beste Schule. Release ist trotzdem im Sommer, weil Pixelgrafik schnell und leicht zu machen ist. Es wird sogar noch besser. Monster Boy erscheint für den Mega Drive.

Final Fantasy XIV Online GO

Pokémon GO muss sich warm anziehen. Square Enix bringt mit Final Fantasy XIV Online GO ein Konkurrenzprodukt auf eure Smartphones. Das Game verwandelt eure Umgebung in ein Paradies für Materialsammler. Findet in der realen Welt Abbauknoten für Erze und andere Rohstoffe. Außerdem könnt ihr euch mit euren Freunden verbinden und gemeinsam herausfinden, welche Schätze Eorzea in eurer Umgebung zu bieten hat. Jetzt aber raus mit euch!

LEGO VacuSort – Der praktische Problemlöser für euren Alltag

Bei Gamern erfreuen sich nicht nur virtuelle LEGO-Abenteuer großer Beliebtheit, sondern auch die realen Bausteine. Die sorgen im Alltag aber auch für so manches Problem. Während die virtuelle Variante pflegeleicht ist, hat es das Original zum Anfassen in sich. Die tückischen Steine liegen gern Mal im Weg rum und sorgen für böse Schmerzen, wenn ihr drauftretet. LEGO-Steine gleichen Trittminen. Außerdem geraten die kleinen Dinger gern Mal in den Staubsauger. Zum Glück hat LEGO nun den LEGO VacuSort vorgestellt. Der Staubsauger sieht nicht nur futuristisch aus, er sortiert auch eure Steine beim Aufsaugen nach Farbe und Steinart. Staub wird praktischerweise rausgefiltert, damit ihr immer hygienisch saubere Steine für eure Bauwerke zur Verfügung habt.

Platinum Games bringt den Pocket President

Wolltet ihr schon immer Platinum Games President und CEO Kenichi Sato ständig und überall bei euch haben? Platinum Games erfüllt euch diesen Wunsch endlich und bringt den Pocket President auf den Markt. Für die nötige Abwechslung sorgen acht verschiedene Ausführungen. Schafft ihr es, alle zu sammeln? Egal ob Power Nap Kenichi, Morning Stretch Kenichi oder A Little Naughty Kenichi – der Pocket President ist das Spielzeug, das ihr unbedingt in eurem Leben braucht, auch wenn ihr bis heute nicht davon wusstet. Laut Gerüchten sind weitere Serien geplant.

Pokémon GO 8-Bit Grafik

Steht ihr auf Retro? Wenn könnte euch die Pokémon GO 8-Bit Grafik ansprechen. Seit gestern werden Pokémon in der Nähe, der Pokédex und Pokémon die ihr besitzt im schicken Retrolook angezeigt. Vor allem Spieler, die Pokémon zu Zeiten von Rot und Blau bereits gezockt haben, dürften daran ihre Freude haben. Schon jetzt fordern zahlreiche Spieler, den Look als Option dauerhaft im Spiel zu lassen. Eine Funktion, die auch mir gefallen würde. Ob uns Niantic diesen Wunsch wohl erfüllt?

Path of Exil: Royale

MOBA war gestern. Aktuell ist Battle Royale schwer angesagt. Daher ist Path of Exil nun Geschichte. Die Entwickler haben es durch das Battle Royale Spiel Path of Exil: Royale ersetzt. Passend zu dieser Ankündigung, gibt es einen Trailer.

Nil aus Horizon Zero Dawn für euer Schlafzimmer

Müsst ihr jede Nacht allein in eurem Bett einschlafen? Die Entwickler von Horizon Zero Dawn bieten eine Alternative. Das „Nil Body Pillow“ ist ein Kissen. Geziert wird das von einer Ganzkörperaufnahme von Nil. Verschlafen solltet ihr die Gelegenheit allerdings nicht – die Kissen sind laut Guerrila Games ab heute erhältlich und streng limitiert. Nur 1.000 Exemplare soll es geben. Wer künftig mit Nil an seiner Seite schlafen möchte, sollte also früh aufstehen. Ist dieser Blick nicht verführerisch?

Gaijin Entertainment kündigt Silent Thunder an

Gaijin Entertainment hat gleich eine Spieleankündigung rausgehauen. Mögt ihr U-Boote? Und wollt mit diesen in den Krieg ziehen? Genau in diese Kerbe schlägt das Spiel Silent Thunder. Ein Ankündigungstrailer zeigt die krachende Action auf und unter Wasser. Boom!

Guild Wars 2 lässt erschöpfte Abenteurer auf Stühlen sitzen

Puh, so ein Held in Guild Wars 2 hat ganz schön viel zu tun. Trash-Mobs töten, in den Fraktalen aufräumen, Drachen niederstrecken, Dungeons leerräummen und dann auch noch die Beute der Schlacht heimtragen. Glücklicherweise könnt ihr nun auf zahlreichen Stühlen in ganz Tyria platznehmen und euch von den Strapazen eures Heldendaseins erholen.

PlayStation The Board Game

Schaut ihr viel zu oft auf irgendwelche Bildschirme? Vergesst eure Konsolen, vergesst euren PC, vergesst euer Smartphone … und besorgt euch PlayStation The Board Game. Das Brettspiel kommt mit einem nicht 4K-Spielbrett, Stiften und Papier. Mit denen könnt ihr euch künftig eure eigenen Trophäen erstellen. Wie wäre es zum Beispiel mit: „Spielen entsagt – Biorhythmus zurück erlangt“ oder „Sonne gesehen – Raus aus dem Keller, rein ins Leben“? Ach ja, eure Freunde könnt ihr natürlich teilhaben lassen. PlayStation The Board Game bietet nämlich lokalen Multiplayer.

Patch 1.5 für Kingdeom Come: Deliverance bringt das WOWhorse und Mikrotransaktionen

Entwickler Warhorse Studios hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um an Kingdom Come: Deliverance Patch 1.5 zu arbeiten. Das Spiel bietet mit dem neuen Update endlich Mikrotransaktionen – schließlich sind die gerade schwer angesagt. Trendsetter sollten unbedingt einen Blick auf den WOWhorse Skin werfen.

Google Maps – Die Suche nach Walter

Habt ihr schon Walter gefunden? Der arme Kerl ist irgendwo bei Google Maps zu finden. Ihr könnt Walter hier und dort in Google Maps suchen und mit ihm die Erde bereisen. Wollt ihr mitspielen? Auf Google Maps müsst ihr einfach am linken Bildschirmrand auf Walter klicken und schon kann eure Weltreise starten.

Corsair bittet um Bitcoin-Spenden zur Rettung der Grafikkarten

Möchtet ihr Grafikkarten in Nöten helfen? Dann solltet ihr euch dieser Tage an Corsair wenden. Das Unternehmen ruft in einem Video zu Spenden auf, um die Grafikkarten zu retten. Werdet auch ihr zum Held und schützt eine Grafikkarte mit einer Bitcoin-Spende. Dank eurer Hilfe hat der Missbrauch von Grafikkarten hoffentlich schon bald ein Ende.

Civilization VI erobert Smart Watches

Was ein smarter Schachzug! Aspyr hat Civilization VI für Smart Watches angekündigt. Warum solltet ihr das Game auch nur am heimischen PC daddeln? Künftig könnt ihr das Spiel immer bei euch tragen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wer wollte nicht schon Mal auf seiner Smart Watch mit seinen diplomatischen Fähigkeiten Frieden schaffen, an neuen Technologien forschen und das Land mit Krieg überziehen? #RaiseYourFinger

Waddle Dee feiert 25-jähriges Jubiläum

Habt ihr ernsthaft gedacht, in diesem Jahr würde Knutschkugel Kirby sein Jubiläum feiern? Vergesst es! Kirby ist nur ein unbedeutender Nebendarsteller in der schillernden, quietschbunten und fröhlichen Welt von Waddle Dee. Die orangefarbene Knutschkugel feiert ihr 25-jähriges Jubiläum.

Vive Pro Pet Edition

VR ist ziemlich cool. Der Spaß muss künftig aber nicht mehr nur euch vorbehalten sein. Die Vive Pro Pet Edition lässt eure treuen Haustiere am Spaß teilhaben. Wenn ihr euren geliebten Vierbeiner künftig Gassi führt, solltet ihr ihm unbedingt HTC VIVE Pro Pet Edition überstreifen, damit er ein ganz besonderes Erlebnis haben kann.