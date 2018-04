Red Dead Redemption Nintendo Switch Edition erscheint nächsten Monat

Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Rockstar Games L.A. Noire für die Nintendo Switch. Die Portierung ist ein voller Erfolg für Rockstar Games. Nun hat man offenbar Blut geleckt und möchte mehr. Heute überrascht der Entwickler mit einer fantastischen Ankündigung. Nächsten Monat erscheint die Red Dead Redemption Nintendo Switch Edition.

Das Game beinhaltet das Hauptspiel und alle DLCs. Ihr könnt also auch Koop-Missionen im Multiplayer erledigen und Untote jagen. Damit aber nicht genug. Rockstar Games hat seine Mitarbeiter noch einmal ordentlich für die Portierung schuften lassen und spendiert der Red Dead Redemption Nintendo Switch Edition brandneue Inhalte. Protagonist John Marston darf sich über Dutzende neue Quests am Wegesrand freuen. Darüber hinaus gibt es fünf neue Kreaturen, denen ihr künftig das Fell abziehen könnt. Zu den neuen Tieren gehören Präriehunde und Streifenhörnchen. Im Multiplayer stehen euch in der Switch-Version 12 neue Charaktere zur Verfügung.

Zur Feier des Tages hat Rockstar Games einen ersten Screenshot zu Red Dead Redemption Nintendo Switch Edition veröffentlicht. Mitte nächster Woche soll ein Trailer folgen, der weitere Details enthüllen wird. Rockstar möchte den Trailer am Mittwoch um 16:00 Uhr erstmals zeigen.

Solltet ihr unterdessen auf die lang erhoffte PC-Version spekulieren muss ich euch enttäuschen. Der hat Rockstar Games nun endgültig den Laufpass gegeben. Als Begründung gab Vice President April Fool fehlende Nachfrage an.

Habt ihr den Text bis hierhin gelesen? Ihr habt meinen diesjährigen Aprilscherz gefunden, sorry ihr Lieben. Ihr nehmt es mit Humor und möchtet noch viel mehr Scherze? Hier habe ich einige der Aprilscherze aus diesem Jahr für euch gesammelt. Noch mehr gibt es in der Übersicht vom letzten Jahr.

