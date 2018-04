Pokémon GO Latias und Latios schon bald verfügbar

Trainer aufgepasst. Heute Abend hat sich Lugia aus Pokémon GO verabschiedet und Platz für einen neuen legendären Raid gemacht. Lange haben Spieler darüber spekuliert, welches Taschenmonster die Nachfolge antreten wird. Nun hat Niantic dieses Rätsel gelöst. Ab dem 03. April sind in Pokémon GO Latias und Latios verfügbar.

Vorerst werdet ihr allerdings nur Latias begegnen, da es sich um regionale Events handelt. In Europa und Asien wird zunächst Latias fangbar sein. In Nordamerika, Südamerika und Afrika ist in dieser Zeit Latios zu finden. Am 08. Mai tauschen die beiden Kreaturen dann die Plätze und wir bekommen die Möglichkeit Latios zu fangen. Dieses wird bis zum 05. Juni im Spiel bleiben.

Die beiden Pokémon aus Äon haben die Typen Drache und Psycho. Damit euch der Kampf gegen Latias einfach fällt, werden auch die anderen Raid-Pokémon in Pokémon GO angepasst. Ihr dürft euch unter anderem auf Despotar und Flunkifer freuen. Beide sind gute Konter-Pokémon im Kampf gegen Latias und später auch Latios. Weitere gute Konter-Pokémon sind zum Beispiel Dragoran, Gengar, Rayquaza und Brutalanda.

Quelle: Niantic