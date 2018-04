Neuer Monat, neue Events in Forza 7. Der April-Forzathon ist da und ich habe mir die neuen Herausforderungen näher angesehen. Damit ihr möglichst schnell an die Belohnungen kommt, bin ich mit meinem Forza Motorsport 7 #Forzathon April 2018 Guide für euch am Start. Schnell könnte auch das Motto vom Forzathon lauten. Dieses Mal müsst ihr nur vier Herausforderungen abschließen, um eure Belohnungen zu verdienen. Ganz schön mager, findet ihr auch? Ich war ziemlich enttäuscht, wie leicht der neue #Forzathon ist. Schade – der letzte Monat hatte deutlich mehr zu bieten. So mancher Forza Horizon 3 #Forzathon ist zeitaufwendiger, obwohl diese immer nur eine Woche verfügbar sind. Der April-Forzathon in Forza Motorsport 7 läuft den ganzen Monat. Ihr habt also mehr als genug Zeit, um die wenigen Aufgaben zu erledigen. Dafür sind die Belohnungen nicht uninteressant.

Wildwechsel

Herausforderung 1

Los geht es mit einer Runde auf dem Nürburgring. Erstellt im freien Spiel ein Rundstreckenrennen auf der Strecke „Nürburgring“ und wählt die Streckenvariante „Gesamtstrecke“. Die benötigte Wagengruppe ist „Streckenspielzeug“. Fehlt euch ein Auto, könnt ihr einen Mietwagen nutzen. Eine Runde genügt. Ihr solltet außerdem sichergehen, dass das Rennen gewonnen wird – so spart ihr euch nämlich Wettbewerbsvorteil Herausforderung 1. Habt ihr Zweifel an euren Fähigkeiten, könnt ihr ohne Drivatare fahren – Sieg garantiert.

Eure Belohnung: Fahrerausrüstung „Schlange“

Angeber

Herausforderung 1

Erstellt unter Freies Spiel ein Driftrennen und wählt als Umgebung „Maple Valley Raceway“. Bei Streckenszenario müsst ihr „Regen“ einstellen. Ihr solltet zudem ein für Drifts geeignetes Fahrzeug nehmen. Potenzielle Kandidaten sind zum Beispiel der 2000 Nissan Silvia Spec-R, (oder eine andere Silvia) oder der 1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion. Ein Drift-Setup ist ebenfalls hilfreich.

Für Drifts ist es wichtig, nicht von der Strecke abzukommen. Kollisionen müssen ebenfalls vermieden werden. Außerdem darf sich euer Auto nicht drehen – es soll nur in Querlage sein. Kurven sind super für Drifts geeignet. Zieht die Handbremse und bringt euer Fahrzeug in Querlage. Ihr müsst 3.000 Punkte in einer Runde schaffen. Die sind kein Problem und mit einem einzigen guten Drift zu holen. Die Strecke ist ideal für Drifts. Wichtig ist, die Fahrhilfen zu deaktivieren. ABS und Co. verhindern Drifts. Schaltung könnt ihr allerdings auf Automatik haben und das Schadensmodel darf ebenfalls kosmetisch sein. Während in Forza Horizon 3 auch mit Fahrhilfen noch Drifts möglich sind, werdet ihr in Forza Motorsport 7 mit Fahrhilfen keine Drifts schaffen. Diese Tatsache wird von vielen Spielern gern übersehen – überprüft also unbedingt eure Einstellungen, wenn ihr üblicherweise mit Fahrhilfen spielt.

Eure Belohnung: 2014 Chevrolet Super Sport Forza Edition

Kirschblüten

Herausforderung 1

Erstellt unter Freies Spiel ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer und der Umgebung „Suzuka Circuit“. Das Fahrzeug muss aus Japan kommen. Habt ihr zuvor die Drift-Aufgabe mit einem Nissan gemacht, könnt ihr den direkt nutzen. Japanische Marken sind außer Nissan auch Honda, Mazda, Subaru und Toyota. Drivatare könnt ihr aktivieren, da der Abschluss vom Rennen reicht.

Eure Belohnung: 2016 Mazda MX-5 Forza Edition

Wettbewerbsvorteil

Herausforderung 1

Diese Aufgabe solltet ihr bereits mit Wildwechsel 1 erledigt haben. Ansonsten erstellt ihr euch ein beliebiges Rennen auf Zeit über 30 Sekunden und wählt ein Fahrzeug der Gruppe „Streckenspielzeug“. Die Drivatare deaktiviert ihr, da ein Sieg nötig ist.

Eure Belohnung: 2015 Porsche Macan Turbo