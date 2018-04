Sea of Thieves: Details zu kommenden Inhalten

Kürzlich veröffentlichten Microsoft und Rare das Piratenabenteuer Sea of Thieves. Wir haben uns für euch in die Fluten gestürzt und viel Spaß auf hoher See gehabt. Gleichzeit haben wir in unserem Review allerdings auch bemängelt, dass das Spiel nur eine überschaubare Menge Content bietet und diesbezüglich noch etwas passieren sollte. Unsere Wünsche – und die der Community – wurden erhört. Rare hat nun Details zu kommenden Sea of Thieves Inhalten bekannt gegeben. Freizeitpiraten dürfen sich auf die folgenden Dinge freuen:

Live Events und neue Questtypen

Künftig sollen Live Events die Spieler unterhalten. Diese haben nichts mit dem restlichen Content des Spiels zu tun und sind Ereignisse, die nur zu festgelegten Zeiten stattfinden. So könntet ihr etwa in der Taverne einen NPC treffen, der dort zuvor nie zu finden war und der euch auf ein neues Abenteuer schickt. Die Belohnungen sind ebenfalls nur während der Live Events erhältlich.

Unabhängig davon werkelt Rare auch an neuen Questtypen, Fraktionen und Mechaniken. Ganz oben auf der Liste steht dabei das oft gewünschte Feature Fischfang.

Tiere (3 Monate nach Launch, möglicherweise im Juni)

Virtuelle Haustiere werden drei Monate nach Launch im Spiel Einzug halten. Die Entwickler sind sich noch unschlüssig, welche Tiere es ins Spiel schaffen werden. Bestätigt sind allerdings schon jetzt Katzen, Affen und Papageien. Tiere werden mit Echtgeld erhältlich sein. Die Entwickler möchten allerdings auch Möglichkeiten schaffen, diese im Spiel via Heldentaten zu verdienen.

Tiere gehören euch – andere Spieler werden allerdings mit ihnen interagieren können. Ihr wollt euren Kumpel ärgern? Dann könntet ihr künftig zum Beispiel sein Tier mit der Kanone von Bord schießen. Eure Tiere könnt ihr euch zum Beispiel auf die virtuelle Schulter setzen. Oder werft ihr es doch lieber über Bord? Sorgen müsst ihr euch jedenfalls nicht – eure tierischen Begleiter kommen zurück.

Schiffbesitz (3 Monate nach Launch, möglicherweise im Juni)

Mit dem großen Captain Update soll auch die Möglichkeit kommen, ein eigenes Schiff zu besitzen. Wer den Titel Piratenlegende erreicht, darf künftig auch ein legendärer Piratenkapitän sein. Als solcher dürft ihr euch euer eigenes Schiff bauen. Andere Spieler sollen sofort erkennen, dass sie es mit einer Piratenlegende zu tun haben. Euer eigenes Schiff dürft ihr natürlich auch selbst benennen. Außerdem gibt es Anpassungsmöglichkeiten, die euch andernfalls verwehrt bleiben.

Mehr Anpassungen für Schiffe

Künftig werdet ihr euer Schiff optisch weiter verändern können. Die Entwickler arbeiten stetig an neuen kosmetischen Möglichkeiten. Geplant sind aktuell Anpassungsmöglichkeiten für Kanonen und das Steuerrad.

Private Crews (unbekannt)

Aktuell lässt das Matchmaking keine geschlossenen Crews zu. Erstellt ihr eine, kann dort jeder Spieler beitreten. Künftig gibt es auch private Crews geben. Der Wechsel zwischen privat und offen soll problemlos möglich sein.

Mehr Instrumente (in Kürze)

Ein Piratenleben ohne Musik? Langweilig! Richtige Seebären brauchen auch richtige Musik. Daher sind weitere Instrumente vorgesehen. Schon bald soll sich diesbezüglich etwas tun. Derzeit plant man Geigen und Trommeln ins Spiel zu bringen.

Sprachrohr (in Kürze)

Ebenfalls in Kürze soll das Sprachrohr kommen. Was ihr damit macht, bleibt am Ende euch überlassen. Feindliche Crews anlocken und die Falle zuschnappen lassen oder eine bessere Kommunikation mit den eigenen Leuten?

Feindliche Meerjungfrauen (vor dem Captains Update)

Derzeit sind euch die Meerjungfrauen in Sea of Thieves freundlich gesonnen. Künftig solltet ihr euch darauf nicht mehr verlassen – es kommen nämlich auch feindlich gesonnene Meeresbewohner ins Spiel. Wann ist noch unklar – allerdings vor dem Captains-Update, welches vermutlich im Juni kommt.

Quelle: Rare