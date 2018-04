Ditto in Pokémon GO fangen

Seit einigen Tagen gibt es in Pokémon GO Spezialforschung, bei der ihr Professor Willow zur Hand gehen könnt, um am Ende ein Mew in Pokémon GO zu fangen. Eine der Aufgaben verlangt von euch den Fang von Ditto. Das ist gar nicht so einfach, weil ihr das Taschenmonster nicht einfach angezeigt bekommt. Stattdessen müsst ihr andere Kreaturen fangen. Ditto tarnt sich nämlich als anderes Pokémon und zeigt sich erst, wenn ihr es gefangen habt.

Ditto taucht allerdings nicht in der Form jedes beliebigen Pokémon auf. Welche Kreaturen potenziell auch ein Ditto sein können, verrät euch die folgende Liste.

Taubsi

Rattfratz

Zubat

Nebulak

Wiesor

Hoothoot

Yanma

Zigzachs

Schwalbini

Flurmel

Schluppuck

Karpador kann nicht mehr zu Ditto werden, da es das Wasserlebewesen inzwischen auch als Shiny gibt. Daher haben die Entwickler diese Möglichkeit vor geraumer Zeit aus dem Spiel genommen, nachdem sich einige Spieler über den „Verlust“ ihres Shiny Karpador beklagt haben.

Wenn ihr ein Ditto in Pokémon GO fangen möchtet, solltet ihr also die gelisteten Kreaturen wann immer möglich fangen und auf Ditto hoffen. Möglicherweise gibt es bei euch im Ort auch eine Gruppe für Pokémon GO, in der sich Spieler austauschen. In dem Fall könnt ihr darum bitten, dass Ditto-Fundorte geteilt werden. Ditto verwandelt sich nämlich nicht einfach zufällig. Für alle anderen Spieler ist es ebenfalls ein Ditto.

Bei der Jagd nach Pokémon könnt ihr natürlich auch Rauch und Lockmodule zur Hilfe nehmen. Dies bietet sich vor allem dort an, wo die infrage kommenden Kreaturen häufig auftauchen. In Städten können eure Chancen zum Beispiel gut stehen. An einem Gewässer, wo vor allem Wasserkreaturen spawnen, stehen eure Chancen deutlich schlechter.

Am einfachsten findet ihr große Mengen der Pokémon, wenn ihr Nester ablauft und eine Route mit vielen Pokéstops und Arenen nutzt. Dabei erhaltet ihr direkt neue Pokébälle. Die könnt ihr gut gebrauchen, wenn ihr nicht auf Anhieb ein Ditto in Pokémon GO fangen könnt. Ich musste Dutzende Taschenmonster fangen, Ehe mir endlich ein Ditto in den Ball gegangen ist.