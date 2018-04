Der neue #Forzathon ist da und so unspektakulär wie die Belohnungen. Während die letzten Herausforderungen teilweise ganz schön knackig waren, dürften dieses Mal auch neue Spieler leicht ans Ziel kommen. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 14 – Der Frühling ist zurück hilft euch dabei.

Frühling auf vollen Touren

Los geht es mit 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten. Dafür brettert ihr einmal mit Vollgas die Autobahn entlang. Die Strecke reicht ziemlich genau für die 20 Fähigkeiten, da sich die addieren. Andernfalls dreht ihr am Ende um und fahrt die Strecke nochmal mit Vollgas ab. Geübte Spieler können dabei gleich ultimative Fähigkeitsketten für den vierten Erfolg mitmachen.

Eure Belohnung: 35.000 Credits

Nieselfahrer

Weiter geht es mit einem Rennen. Die Teilnahme genügt. Besonders schnell gehen Sprintrennen oder kurze Rundstreckenrennen.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte

Umhergedopst

Nun werden 10 Känguru-Fähigkeiten verlangt. Eine solche Fähigkeit gibt es für drei Sprünge direkt hintereinander. Fahrt mit eurem Fahrzeug im Outback über die kleinen Hügel. Dabei gibt es den Erfolg quasi von allein. Sportwagen sind nicht für Gelände vorgesehen und springen super. Geländewagen mit guter Federung sind hingegen weniger gut geeignet, da die die kleinen Sprünge abfangen. Ein guter alternativer Spot sind die Dünen. Dort solltet ihr aber die ganz hohen Sandberge vermeiden, da die Sprünge so oft zu lang dauern und Känguru dadurch unnötig schwer wird.

Ihr könnt auch hier wieder direkt eure ultimativen Fähigkeitsketten machen. Dafür könntet ihr zum Beispiel Sprünge mit Drifts und Zerstörung kombinieren.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Frisch ans Werk

Solltet ihr noch ultimative Fähigkeitsketten brauchen, könnt ihr die geforderten fünf auf beliebige Art machen. Entscheidet selbst, was euch besonders gut liegt. Gute Drifter können Drifts mit Geschwindigkeit, Fast-Treffern und Co. Kombinieren. Gut gehen auch Kombos aus Zerstörung, Sprüngen und Drifts. Die mache ich gerne in den Dünen oder im Outback. Rennen im Gelände funktionieren ebenfalls sehr gut, wenn ihr sauber fahren könnt. Wichtig ist nur, möglichst viele Fähigkeiten zu kombinieren. Ihr könnt euch mit Fähigkeitsliedern helfen. Die erhaltet ihr Dank einer immer wieder freischaltbaren Fähigkeit sogar gezielt.

Eure Belohnung: Porsche Cayman

Wieder ein #Forzathon erledigt. Dieses Mal waren die Aufgaben wirklich schnell und einfach zu machen. Habt ihr euch eure Belohnungen schon gesichert? In jedem Fall wünsche ich euch ein erholsames Wochenende.

Eure totallygamergirl